Конкурс «Весенний лес» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «История с фотографией».

Когда-то люди с трепетом ждали проявки фотоплёнки, печатали лучшие кадры и бережно расставляли их в альбомы и рамки. Сегодня в виртуальном пространстве хранятся тысячи и тысячи снимков, но как интересно бывает подержать в руках семейные фотореликвии, рассмотреть выцветшие изображения с чьей-то подписью на обороте.

Она может быть и старинной, и только что напечатанной, но пусть она будет важным персонажем в сюжетном снимке или натюрморте.