Конкурс «Нелинейная архитектура» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птичья симфония».
Каждую весну наши леса и города наполняются пением птиц – свистом, щебетом, чириканьем и воркованием. Так пернатые встречают тёплое время года у себя на родине. Невозможно даже подсчитать, сколько участников в этом вокальном ансамбле. Но удавалось ли вам увидеть тех, кто обычно выдает своё присутствие лишь звуком своего голоса?
Присылайте ваши фотографии крылатых певцов.