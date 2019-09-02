Конкурсы в Коллекциях

апрель 2019
Новый конкурс "Птичья симфония"
3 апреля, 00:05

Конкурс «Нелинейная архитектура» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птичья симфония».

Каждую весну наши леса и города наполняются пением птиц – свистом, щебетом, чириканьем и воркованием. Так пернатые встречают тёплое время года у себя на родине. Невозможно даже подсчитать, сколько участников в этом вокальном ансамбле. Но удавалось ли вам увидеть тех, кто обычно выдает своё присутствие лишь звуком своего голоса?

Присылайте ваши фотографии крылатых певцов.

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Новый конкурс "Весенний лес"
17 апреля, 00:05

Конкурс «Птичья симфония» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Весенний лес».

Лес, ещё вчера прозрачный и оцепеневший, с каждым днём наполняется жизнью — звуком, цветом, ароматом.

Давайте выберемся из пыльного города, вдохнём свежий лесной воздух, прислушаемся к скрипам и шорохам и понаблюдаем, как весна вместе с ручьями тающего снега прокладывает себе путь.

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Новый конкурс "История с фотографией"
1 мая, 00:10

Конкурс «Весенний лес» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «История с фотографией».

Когда-то люди с трепетом ждали проявки фотоплёнки, печатали лучшие кадры и бережно расставляли их в альбомы и рамки. Сегодня в виртуальном пространстве хранятся тысячи и тысячи снимков, но как интересно бывает подержать в руках семейные фотореликвии, рассмотреть выцветшие изображения с чьей-то подписью на обороте.

Она может быть и старинной, и только что напечатанной, но пусть она будет важным персонажем в сюжетном снимке или натюрморте.

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