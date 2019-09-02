Конкурсы в Коллекциях

август 2019
Новый конкурс "Грибное царство"
7 августа, 00:05

Конкурс «Портрет в очках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Грибное царство».

В августе и сентябре грибной сезон в самом разгаре. Леса наполняют десятки видов грибов —  вдоль дорог, на полянах, в низинах можно обнаружить целые семейства лисичек, подберёзовиков или белых. Случается встретить и редкие, необычные экземпляры, возможно, совсем несъедобные.

Но даже если вы не любитель грибной охоты, у вас наверняка есть несколько снимков этих прекрасных созданий — с прилипшим листиком или улиткой на яркой шляпке, в каплях дождя или в окружении ягод и цветов.

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Новый конкурс "Осторожно, белки!"
21 августа, 00:10

Конкурс «Грибное царство» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осторожно, белки!».

Белки и бурундуки отлично приспособились к жизни рядом с людьми, но характер сохраняют независимый и своенравный. Они с радостью примут угощение в городском парке, но вот погладить их вряд ли удастся. Одно неосторожное движение — и пушистый хвост скроется в траве или промелькнёт в ветвях дерева.

Посчастливилось ли вам однажды поймать в кадр этих проворных и грациозных зверьков? Ждём ваши фотографии. 

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