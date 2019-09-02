Конкурс «Шёл трамвай» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В чёрно-белых тонах».

Чёрно-белая фотография обладает особой магией и обращает наше внимание на те детали, которые часто теряются в многоцветном изображении. На первый план выходят композиция, контраст, форма, линия или текстура.

В последний месяц зимы, когда вокруг почти не осталось красок, так и хочется обратиться именно к этому виду фотоискусства. Сама природа вдохновляет нас отсечь всё лишнее и по-новому расставить акценты. Предлагаем вам поделиться своим монохромным взглядом на мир.