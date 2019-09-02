Конкурсы в Коллекциях

февраль 2019
Новый конкурс "В чёрно-белых тонах"
6 февраля, 00:05

Конкурс «Шёл трамвай» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В чёрно-белых тонах».

Чёрно-белая фотография обладает особой магией и обращает наше внимание на те детали, которые часто теряются в многоцветном изображении. На первый план выходят композиция, контраст, форма, линия или текстура.

В последний месяц зимы, когда вокруг почти не осталось красок, так и хочется обратиться именно к этому виду фотоискусства. Сама природа вдохновляет нас отсечь всё лишнее и по-новому расставить акценты. Предлагаем вам поделиться своим монохромным взглядом на мир.

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Новый конкурс "Мужчины за работой"
20 февраля, 00:33

Конкурс «В чёрно-белых тонах» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мужчины за работой».

Ещё сто лет назад граница между мужскими и женскими обязанностями в обществе проходила достаточно чётко. Легко можно было назвать профессии и занятия, свойственные только одному полу. Но жизнь стремительно меняется, и уже не принято делить работу по гендерному признаку. В некоторых сферах, однако, перевес традиционно на стороне женщин.

Какие виды деятельности кажутся вам нетипичными для мужчины? Какая профессия самая редкая? Давайте посмотрим, насколько широк сегодня круг мужских занятий. Присылайте интересные фотозарисовки о мужчинах за работой.

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