Конкурсы в Коллекциях

январь 2019
Новый конкурс "Падал прошлогодний снег"
9 января, 19:10

Конкурс «Моя лучшая фотография 2018» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Падал прошлогодний снег».

Снегопад похож на начало волшебной сказки. Пушистые хлопья снега мягко укрывают землю, ветви деревьев тяжелеют под сверкающим одеялом, и привычный нам мир мгновенно преображается. А когда зажигаются фонари, снежинки будто бы танцуют в их свете какой-то колдовской танец. Мы смотрим в окно и видим – с неба спускается зима. 

Ждём ваши фотографии снегопадов и метелей, а также всех, кто в них оказался.

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Новый конкурс "Шёл трамвай"
23 января, 00:05

Конкурс «Падал прошлогодний снег» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Шёл трамвай».

Когда-то трамвай казался людям техническим совершенством и настоящим чудом. Заняв место лошадей, он и сам вскоре стал живым существом — у него появился свой характер и голос в городском шуме, глаза-фары и рога, рассыпающие искры. Вот уже больше ста лет он задаёт ритм жизни города. Каждое утро трамвай одним из первых начинает свой путь, а в конце дня усталый и пустой он отправляется в парк. 

Какой он для нас сегодня, этот труженик? Краснобокий трамвай-романтик из прошлого или его молодой собрат, стройный и быстрый? Символ чего-то устаревшего или дорогая сердцу часть городского пейзажа? Давайте вместе нарисуем его портрет.

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