Конкурс «Моя лучшая фотография 2018» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Падал прошлогодний снег».

Снегопад похож на начало волшебной сказки. Пушистые хлопья снега мягко укрывают землю, ветви деревьев тяжелеют под сверкающим одеялом, и привычный нам мир мгновенно преображается. А когда зажигаются фонари, снежинки будто бы танцуют в их свете какой-то колдовской танец. Мы смотрим в окно и видим – с неба спускается зима.

Ждём ваши фотографии снегопадов и метелей, а также всех, кто в них оказался.