Конкурсы в Коллекциях

июль 2019
Новый конкурс "Магия солнечного света"
10 июля, 00:10

Конкурс «Отдать якорь!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Магия солнечного света».

В древности люди поклонялись солнцу как божеству. Оно символизировало энергию и высший природный порядок. Даже в сегодняшнем технологичном мире солнце задаёт ритм нашей жизни, притягивает и вдохновляет нас.

Невозможно долго смотреть на него напрямую, но мы можем любоваться его отражением в воде или наблюдать, как оно в дымке движется к горизонту. А когда лучи солнца прорезают тучи, проходят через кроны деревьев — всё вокруг становится волшебным как в сказке.

Присылайте на конкурс свои картины солнечной магии.

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Новый конкурс "Портрет в очках"
24 июля, 00:05

Конкурс «Магия солнечного света» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Портрет в очках».

Очки бывают разные: для коррекции зрения, защиты от солнца, просмотра 3D-фильмов или занятий спортом. Они могут быть и просто элементом стиля — этот аксессуар поможет выглядеть солиднее или легкомысленнее, внесёт в образ романтику или шик. За очками легко спрятаться, изменив себя до неузнаваемости. А можно развеселить друзей, сделав их из подручных материалов.

Присылайте на конкурс портреты в самых замысловатых очках.

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