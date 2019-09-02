Конкурс «Отдать якорь!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Магия солнечного света».

В древности люди поклонялись солнцу как божеству. Оно символизировало энергию и высший природный порядок. Даже в сегодняшнем технологичном мире солнце задаёт ритм нашей жизни, притягивает и вдохновляет нас.

Невозможно долго смотреть на него напрямую, но мы можем любоваться его отражением в воде или наблюдать, как оно в дымке движется к горизонту. А когда лучи солнца прорезают тучи, проходят через кроны деревьев — всё вокруг становится волшебным как в сказке.

Присылайте на конкурс свои картины солнечной магии.