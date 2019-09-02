Конкурсы в Коллекциях

июнь 2019
Новый конкурс "По морям, по волнам"
12 июня, 00:05

Конкурс «Что такое счастье?» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «По морям, по волнам».

Вот и наступило долгожданное лето — лучшее время, чтобы отправиться в водное путешествие. И сплав по горной реке, и прогулка на теплоходе по каналам красивого города, и поездка через океан на другой континент наверняка запомнятся надолго. Вдохновение же для яркого кадра можно поймать и на берегу, ведь качающиеся на волнах лодки, яхты и корабли — отличные фотомодели.

Присылайте на конкурс фотографии морских и речных судов — от рыбацких каноэ и венецианских гондол до гигантских круизных лайнеров.

73 комментария
Новый конкурс "Отдать якорь!"
26 июня, 00:00

Конкурс «По морям, по волнам» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Отдать якорь!».

Якорь — верный спутник моряков — давно перебрался и на сушу. Якорями как скульптурами украшают города, их изображают на гербах и монетах, их образ вдохновляет художников, дизайнеров и ювелиров. Люди наделяют этот предмет особым смыслом — якорь приносит удачу и символизирует надёжность, спокойствие и постоянство.

Ждём на конкурс фотографии всех возможных якорей, реальных и стилизованных.

18 комментариев