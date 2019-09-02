Конкурс «Что такое счастье?» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «По морям, по волнам».

Вот и наступило долгожданное лето — лучшее время, чтобы отправиться в водное путешествие. И сплав по горной реке, и прогулка на теплоходе по каналам красивого города, и поездка через океан на другой континент наверняка запомнятся надолго. Вдохновение же для яркого кадра можно поймать и на берегу, ведь качающиеся на волнах лодки, яхты и корабли — отличные фотомодели.

Присылайте на конкурс фотографии морских и речных судов — от рыбацких каноэ и венецианских гондол до гигантских круизных лайнеров.