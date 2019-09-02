Конкурс «Мужчины за работой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Женщины за работой».

В современном мире не осталось исключительно мужских и женских профессий — люди вольны выбирать специальность по своим способностям и интересам. Но недавно дела обстояли совсем иначе. Возможно, поэтому работа некоторых женщин сегодня удивляет и вызывает восхищение.

Давайте делиться наблюдениями, в каких сферах женщины применяют свои таланты, с какими занятиями связывают свою жизнь. И чем необычнее — тем лучше.