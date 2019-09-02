Конкурсы в Коллекциях

март 2019
Новый конкурс "Женщины за работой"
6 марта, 00:05

Конкурс «Мужчины за работой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Женщины за работой».

В современном мире не осталось исключительно мужских и женских профессий — люди вольны выбирать специальность по своим способностям и интересам. Но недавно дела обстояли совсем иначе. Возможно, поэтому работа некоторых женщин сегодня удивляет и вызывает восхищение.

Давайте делиться наблюдениями, в каких сферах женщины применяют свои таланты, с какими занятиями связывают свою жизнь. И чем необычнее — тем лучше.

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Новый конкурс "Нелинейная архитектура"
20 марта, 07:41

Конкурс «Женщины за работой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Нелинейная архитектура».

Современные технологии позволяют архитекторам создавать удивительные формы, немыслимые прежде. Нет больше чётких вертикалей и горизонталей, нет углов — поверхности мягко перетекают одна в другую, а здания становятся похожими на многослойные коконы. Эти загадочные конструкции напоминают живые организмы, и их сложно представить себе полностью — зрителю открываются лишь части, но не целое. Они будто бы несут в себе идею изменчивости мира и невозможности его познать.

Приходилось ли вам видеть подобные сооружения? Присылайте ваши примеры нелинейной архитектуры.

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