Конкурсы в Коллекциях

май 2019
Новый конкурс "Лето близко"
15 мая, 00:10

Конкурс «История с фотографией» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лето близко».

Мы долго ждали летних дней, и вот, на улице становится всё теплее. Растения вытягиваются к солнцу, распускаются бутоны и почки, оживают бабочки и шмели — кругом видны признаки того, что лето рядом.

Давайте рассмотрим их в самых мелких деталях. Присылайте нам макрофотографии – крупные планы листьев, цветов, насекомых, капель воды, ракушек и других интересных объектов, которые напоминают о приближающемся лете.

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Новый конкурс "Что такое счастье?"
29 мая, 00:05

Конкурс «Лето близко» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Что такое счастье?».

Говорят, что счастье определяется не уровнем доходов, образования или даже успешной самореализацией. По последним исследованиям наше мироощущение больше всего зависит от отношений с семьёй, друзьями или соседями. Чем больше в этих отношениях тепла, доверия, возможности помогать и рассчитывать на помощь, тем счастливее и здоровее человек.

А что значит счастье для вас? Попробуйте выразить это в фотографии. Давайте посмотрим, насколько оно одинаковое или разное для всех.

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