Конкурс «История с фотографией» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лето близко».

Мы долго ждали летних дней, и вот, на улице становится всё теплее. Растения вытягиваются к солнцу, распускаются бутоны и почки, оживают бабочки и шмели — кругом видны признаки того, что лето рядом.

Давайте рассмотрим их в самых мелких деталях. Присылайте нам макрофотографии – крупные планы листьев, цветов, насекомых, капель воды, ракушек и других интересных объектов, которые напоминают о приближающемся лете.