Конкурс «Зверотерапия» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Картинокарантин».

Всего за несколько недель группа «Изоизоляция» набрала невероятное количество участников и поклонников. Мы хотим поддержать это движение. Предлагаем вам воссоздать известное произведение искусства — картину, фреску, скульптуру, плакат. Можно стремиться к полной схожести, а можно поэкспериментировать и творчески переосмыслить работу с помощью любых подручных средств.

Если у вас не получится присоединить к вашей фотографии оригинал, дайте ссылку на него в описании.

Обратите внимание, мы вводим новое правило: теперь мы принимаем на конкурсы только те фотографии, которые авторы ещё не выкладывали в интернет.