Дорогие участники фотоконкурсов! С 19 августа в правилах фотоконкурсов в Коллекциях — изменения.

Сразу отвечаем на ваши вопросы.

— Почему конкурсы меняются?

Мы хотим, чтобы работы, которые участвуют в конкурсах фотографий, сразу попадали в общую коллекцию. Их станет проще хранить и, если нужно, можно будет легко поделиться фотографией с друзьями.

— Что именно изменится?

Визуал. Теперь конкурс будет выглядеть как коллекция. Авторы будут видеть свои работы как карточки в сервисе — так, как привыкли.

Правила подачи работы на конкурс. Просто добавьте свою фотографию на страницу конкурса и вы уже участник.

Сроки голосования. Голосовать теперь можно все время проведения конкурса — с первого дня до последнего.

Способы голосования. Скрытых голосов больше не будет. Голосование становится более прозрачным.

Теперь поподробнее.

Участие

Для участия в конкурсе загрузите уникальную, ранее нигде не опубликованную фотографию своего авторства на страницу конкурса — она попадет в общую коллекцию. Выбирать личную коллекцию для дублирования работы теперь не надо.

Модерация остается — мы по прежнему оцениваем качество работ и их соответствие теме.

Сроки голосования

Теперь голосовать за лучшие работы можно будет на протяжении всего срока проведения конкурса — мы убрали отдельную неделю на голосование.

Конкурсные работы станут публиковаться по принципу «новые — наверху». Так мы уберем проблему, когда фотографии, загруженные раньше, получают больше голосов, а новые остаются без внимания.

Мы скрыли и лайки на карточках, чтобы избежать предвзятости в голосовании. Теперь до окончания конкурса никто не увидит, сколько лайков получила та или иная работа.

Способ голосования

Раньше работы в конкурсах оценивали по лайкам и голосам. Лайки были видны всем, а голоса — нет. И такая оценка вызывала путаницу: победить в конкурсе могла работа, которая отстаёт по лайкам от второго или последующих мест.

Теперь отдельных голосов не будет: лайки — это и есть голоса. Их не будут видеть другие участники до окончания конкурса, но смогут видеть авторы на своих карточках. Например, если вы поставите лайк на чью-то работу, то его будете видеть только вы и автор работы, а остальные участники — нет. Когда конкурс закончится, работы встанут по рейтингу лайков, и все смогут посмотреть, сколько лайков-голосов набрала каждая из фотографий.

Что останется прежним?

Тематические конкурсы фотографий никуда не исчезнут и по-прежнему будут проводиться каждые две недели. Победители, как и раньше, будут получать призы от Яндекса и мы продолжим вести блог конкурсов и общаться с вами.