Конкурсы в Коллекциях

август 2020
Новый конкурс «Вот это лето!»
5 августа 2020, 00:05

Конкурс «Поэзия синего» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вот это лето!».

Что бы ни происходило в мире, лето обнимает нас солнечными лучами, смывает печали тёплыми ливнями и учит во всём находить красоту. В это время года так много приятных дел: можно ухаживать за цветами в собственном саду, купаться в реке, кататься на велосипедах, устраивать пикники в лесу.

Как вы проводите время, чему радуетесь, какие детали подмечаете? Присылайте на конкурс фотографии самых ярких моментов этого лета — непривычного, непростого и чудесного.

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Изменения в правилах конкурсов
11 августа 2020, 15:33

Дорогие участники фотоконкурсов! С 19 августа в правилах фотоконкурсов в Коллекциях — изменения.

Сразу отвечаем на ваши вопросы.

— Почему конкурсы меняются?

Мы хотим, чтобы работы, которые участвуют в конкурсах фотографий, сразу попадали в общую коллекцию. Их станет проще хранить и, если нужно, можно будет легко поделиться фотографией с друзьями.

— Что именно изменится?

Визуал. Теперь конкурс будет выглядеть как коллекция. Авторы будут видеть свои работы как карточки в сервисе — так, как привыкли.

Правила подачи работы на конкурс. Просто добавьте свою фотографию на страницу конкурса и вы уже участник.

Сроки голосования. Голосовать теперь можно все время проведения конкурса — с первого дня до последнего.

Способы голосования. Скрытых голосов больше не будет. Голосование становится более прозрачным.

Теперь поподробнее.

Участие

Для участия в конкурсе загрузите уникальную, ранее нигде не опубликованную фотографию своего авторства на страницу конкурса — она попадет в общую коллекцию. Выбирать личную коллекцию для дублирования работы теперь не надо.

Модерация остается — мы по прежнему оцениваем качество работ и их соответствие теме.

Сроки голосования

Теперь голосовать за лучшие работы можно будет на протяжении всего срока проведения конкурса — мы убрали отдельную неделю на голосование.

Конкурсные работы станут публиковаться по принципу «новые — наверху». Так мы уберем проблему, когда фотографии, загруженные раньше, получают больше голосов, а новые остаются без внимания.

Мы скрыли и лайки на карточках, чтобы избежать предвзятости в голосовании. Теперь до окончания конкурса никто не увидит, сколько лайков получила та или иная работа.

Способ голосования

Раньше работы в конкурсах оценивали по лайкам и голосам. Лайки были видны всем, а голоса — нет. И такая оценка вызывала путаницу: победить в конкурсе могла работа, которая отстаёт по лайкам от второго или последующих мест.

Теперь отдельных голосов не будет: лайки — это и есть голоса. Их не будут видеть другие участники до окончания конкурса, но смогут видеть авторы на своих карточках. Например, если вы поставите лайк на чью-то работу, то его будете видеть только вы и автор работы, а остальные участники — нет. Когда конкурс закончится, работы встанут по рейтингу лайков, и все смогут посмотреть, сколько лайков-голосов набрала каждая из фотографий.

Что останется прежним?

Тематические конкурсы фотографий никуда не исчезнут и по-прежнему будут проводиться каждые две недели. Победители, как и раньше, будут получать призы от Яндекса и мы продолжим вести блог конкурсов и общаться с вами.

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Новый конкурс «Сверху вниз»
19 августа 2020, 00:05

Конкурс «Вот это лето!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Сверху вниз».

С высоты видно дальше и больше, а привычные вещи выглядят немного по-новому, когда мы смотрим на них сверху. Поднявшись в горы, можно охватить взглядом десятки километров нетронутой природы. Когда самолёт набирает высоту, в иллюминатор видно почти весь город: знакомые, но такие маленькие улицы, машины на них — как будто игрушечные. Даже просто взглянув с высоты своего роста на привычные предметы или друзей, сидящих на траве в парке, можно поймать необычный кадр.

Присылайте на конкурс фотографии, сделанные сверху вниз. Давайте посмотрим на мир под непривычным углом — и увидим красоту, которая раньше была от нас скрыта.

Обратите внимание, что в правила конкурсов изменились — подробнее об этом в посте. А ещё, комментировать конкурс теперь можно не только здесь, в блоге, но и на самой странице конкурса — найдите иконку диалога под описанием конкурса.

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Изменения в «Фото дня»
24 августа 2020, 00:05

Дорогие участники фотоконкурсов! У нас снова изменения.

с 24 августа «Фото дня» не будет. Вместо него мы запускаем конкурс «Фото недели» — каждую неделю мы будем определять лучшую работу и награждать победителя.

Правила участия

Подача работ. Теперь фотографии надо будет подавать как на тематический конкурс. Просто добавьте работу на страницу конкурса — и вы участник.

Срок проведения. Конкурс стартует на странице Яндекс.Коллекций каждый понедельник в 00.01 и заканчивается в воскресенье в 23.59.

Оценка работ. Определять победителя Фото недели будем по скрытым лайкам, как и в других конкурсах. Лайки будут не видны другим участникам до окончания конкурса — так мы избежим предвзятости в голосовании. Подробнее — в правилах.

Публикация. Фото дня на главной странице конкурсов больше публиковаться не будет. Фото-победитель недели будет стоять первой карточкой в соответствующем конкурсе.

Призы. С этого момента автор лучшей фотографии еженедельного конкурса будет получать от нас приз и диплом за победу в конкурсе.

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Фото недели с 24 по 30 августа
24 августа 2020, 00:05

Сегодня стартовал конкурс «Фото недели». Присылайте свои свежие снимки и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

Обсудить конкурс можно в комментариях к коллекции и в этом блоге.

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Фото недели с 31 августа по 6 сентября
31 августа 2020, 00:10

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Лучшей стала работа Любови. Поздравляем!

31 августа стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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