Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2020
Фото недели с 7 по 13 декабря
9 декабря 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

9 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Новый конкурс «Самый тёплый праздник»
10 декабря 2020, 00:05

Конкурс «Зима идёт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Самый тёплый праздник».

Этот год был непростым для всех нас. Кажется, только недавно был март — и вот 2020-й уже близится к завершению. Сейчас мы с нетерпением ждём Новый год с его атмосферой самого семейного и уютного праздника. Предвкушаем сюрпризы и подарки, безмятежное веселье и по-детски надеемся на чудеса и перемены только к лучшему.

А без чего вы не можете представить главное зимнее торжество? Сделайте снимок любимых атрибутов Нового года! Это может быть натюрморт из мандаринов и свечей или фотоидеи по украшению ёлки и целых интерьеров. Принимаем работы любых жанров.

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Фото недели с 14 по 20 декабря
14 декабря 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

14 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Фото недели с 21 по 27 декабря
21 декабря 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

21 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Новый конкурс «Моя лучшая фотография 2020»
23 декабря 2020, 00:05

Конкурс «Самый тёплый праздник» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Моя лучшая фотография 2020».

В канун волшебных зимних праздников мы хотим поздравить вас и пожелать в наступающем году видеть ещё больше красоты вокруг.


Провожая 2020-ый, давайте оглянемся назад и вместе вспомним самые яркие моменты! Уверены, даже в этот непростой год в душе у каждого нашлось место прекрасному. Поделитесь с нами тем, что вдохновило вас, заставило остановиться на мгновение и щёлкнуть затвором камеры. Покажите, что именно захотелось оставить в памяти.


И не ограничивайте себя выбором темы: участвовать в финальном конкурсе года может любой кадр.

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Конкурсы фотографий закрываются
30 декабря 2020, 14:18

Яндекс.Коллекции развиваются и недавно поменяли формат — стали более приватными. В них можно сохранять ссылки, изображения, видео и только при желании давать доступ к контенту близким людям.

Еженедельные и тематические конкурсы были публичными, это не соответствует новому формату сервиса.

Если хотите делиться контентом, можно размещать публикации в Яндекс.Дзене — сервис сам подберёт аудиторию, которой они могут быть интересны. Подробности о Дзене можно прочитать в соответствующем разделе Помощи.

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