Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
9 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
9 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Конкурс «Зима идёт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Самый тёплый праздник».
Этот год был непростым для всех нас. Кажется, только недавно был март — и вот 2020-й уже близится к завершению. Сейчас мы с нетерпением ждём Новый год с его атмосферой самого семейного и уютного праздника. Предвкушаем сюрпризы и подарки, безмятежное веселье и по-детски надеемся на чудеса и перемены только к лучшему.
А без чего вы не можете представить главное зимнее торжество? Сделайте снимок любимых атрибутов Нового года! Это может быть натюрморт из мандаринов и свечей или фотоидеи по украшению ёлки и целых интерьеров. Принимаем работы любых жанров.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
14 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
21 декабря стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Конкурс «Самый тёплый праздник» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Моя лучшая фотография 2020».
В канун волшебных зимних праздников мы хотим поздравить вас и пожелать в наступающем году видеть ещё больше красоты вокруг.
Провожая 2020-ый, давайте оглянемся назад и вместе вспомним самые яркие моменты! Уверены, даже в этот непростой год в душе у каждого нашлось место прекрасному. Поделитесь с нами тем, что вдохновило вас, заставило остановиться на мгновение и щёлкнуть затвором камеры. Покажите, что именно захотелось оставить в памяти.
И не ограничивайте себя выбором темы: участвовать в финальном конкурсе года может любой кадр.
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