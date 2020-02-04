Конкурс «Мышиный король» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Взгляд в будущее».

Интересно узнать, что ждёт нас в будущем. Иногда всё меняется так быстро, что мы даже не успеваем к этому подготовиться. Но многие черты мира будущего можно увидеть уже сейчас. Разрастающиеся города, новые виды транспорта, умные механизмы показывают нам, как люди будут жить завтра.

А может, всё будет совсем не так? В новом конкурсе мы предлагаем вам пофантазировать и попробовать предугадать будущее, просто посмотрев по сторонам.