Конкурс «Моя лучшая фотография 2019» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Давным-давно».

Один год переходит в другой, и хочется продолжить разговор о времени. Сейчас мы уже не так часто, как раньше, пересматриваем старые фото. Но январским вечером может быть так уютно собраться всем вместе и перелистать альбомы своей семьи, вспомнить истории из прошлого.

Объявляем конкурс дорогих вашему сердцу архивных фотографий. Разглядывать снимки будет интереснее, если вы кратко поясните, где, когда и по какому поводу они сделаны и почему важны для вас.