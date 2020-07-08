Конкурсы в Коллекциях

июль 2020
Новый конкурс «Город говорит»
8 июля 2020, 00:05

Конкурс «Утопая в цветах» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Город говорит».

Образ города создаётся не только архитектурой, но ещё и словами и знаками, которыми люди его наполняют: вывеска магазина, аббревиатура на здании, загадочная надпись неизвестного автора. Эти цифры и буквы становятся для нас настолько привычными, что без них город кажется неуютным.

Присылайте на конкурс интересные и красивые примеры использования цифр и букв в городской среде. Это могут быть номера общественного транспорта, дорожные знаки, указатели и любые другие обозначения, которые, на ваш взгляд, достойны внимания.

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Новый конкурс «Поэзия синего»
22 июля 2020, 00:05

Конкурс «Город говорит» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Поэзия синего».

Синий бывает разным. Это цвет чистого неба и бушующего моря, полевых незабудок и заледеневших озёр. Светлые оттенки наводят на мысли о мечтах и безмятежности, а тёмные и яркие — о тайнах, непредсказуемости и даже мистике.

Для участия в конкурсе присылайте фотографии, на которых есть синий цвет. Выбирайте любой жанр и любые оттенки.

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