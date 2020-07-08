Конкурс «Утопая в цветах» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Город говорит».

Образ города создаётся не только архитектурой, но ещё и словами и знаками, которыми люди его наполняют: вывеска магазина, аббревиатура на здании, загадочная надпись неизвестного автора. Эти цифры и буквы становятся для нас настолько привычными, что без них город кажется неуютным.

Присылайте на конкурс интересные и красивые примеры использования цифр и букв в городской среде. Это могут быть номера общественного транспорта, дорожные знаки, указатели и любые другие обозначения, которые, на ваш взгляд, достойны внимания.