Конкурс «Жизнерадостный жёлтый» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Минимализм».

Когда мир захлебывается от избыточного потребления, в погоне за которым мы теряем планету и самих себя, то нам, как никогда, нужны воздух, пространство и осознанность. На принципе «лучше меньше, да лучше» основан минимализм — направление в искусстве, где всё внимание сосредоточено на главном предмете, и лишние детали не отвлекают от него. Писатель Джошуа Беккер, идеолог минимализма, описывает его так: «Осознанное предпочтение любимых вещей, и устранение всего, что отвлекает от них».

Попробуйте оставить в кадре только то, что важно для вас, что вы любите больше всего, или к чему хотите привлечь внимание, и избавиться от лишнего. Это может оказаться интересным экспериментом, даже если вы предпочитаете сложносочинённые композиции и барочную избыточность.