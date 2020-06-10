Конкурсы в Коллекциях

июнь 2020
Новый конкурс «Минимализм»
10 июня 2020, 00:05

Конкурс «Жизнерадостный жёлтый» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Минимализм».

Когда мир захлебывается от избыточного потребления, в погоне за которым мы теряем планету и самих себя, то нам, как никогда, нужны воздух, пространство и осознанность. На принципе «лучше меньше, да лучше» основан минимализм — направление в искусстве, где всё внимание сосредоточено на главном предмете, и лишние детали не отвлекают от него. Писатель Джошуа Беккер, идеолог минимализма, описывает его так: «Осознанное предпочтение любимых вещей, и устранение всего, что отвлекает от них».

Попробуйте оставить в кадре только то, что важно для вас, что вы любите больше всего, или к чему хотите привлечь внимание, и избавиться от лишнего. Это может оказаться интересным экспериментом, даже если вы предпочитаете сложносочинённые композиции и барочную избыточность.

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Новый конкурс «Утопая в цветах»
24 июня 2020, 00:10

Конкурс «Минимализм» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Утопая в цветах».

В давние времена признавались в любви, выражали печаль или почтение языком цветов. Сейчас мы мало помним о символизме растений, но дарим их, выращиваем, рисуем и используем принты на одежде, в интерьере. И, конечно, фотографируем. Включайте фантазию и присылайте на конкурс снимки, где есть человек с букетом роз, в ромашках, на лавандовом поле. Мыслите нестандартно, условие одно: портрет с цветами.

Успевайте насладиться богатым на цветущие растения, ароматы и краски сезоном и запечатлеть его.

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