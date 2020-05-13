Конкурс «Взгляд вверх» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Я поведу тебя в музей».

18 мая отмечается Международный день музеев. В этом мае сходить в музей не получится, но можно побывать в нём виртуально. Для нового конкурса предлагаем вам поискать в ваших архивах кадры из музейных залов или экспозиций под открытым небом.

Важный момент: мы ждём не просто фото экспонатов и табличек под ними, но и эмоции зрителей. Пусть это будет репортаж о произведениях искусства и о том, кто и как на них смотрит.