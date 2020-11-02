Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2020
Фото недели с 2 по 8 ноября
2 ноября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

2 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Фото недели с 9 по 15 ноября
9 ноября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

9 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Новый конкурс «Диагонали»
11 ноября 2020, 00:05

Конкурс «Прекрасный красный» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Диагонали».

Диагонали в композиции делают изображение динамичным и привлекают внимание зрителя. С их помощью можно выделить отдельные объекты или создать ощущение действия в кадре. Такие фотографии хочется рассматривать бесконечно: в них есть какая-то особая глубина и выразительность. Диагональ в композиции — необязательно сплошная линия. Это может быть, например, ряд из нескольких объектов.

Как построите композицию вы? Для участия в конкурсе присылайте фото, на которых можно увидеть одну или несколько диагоналей.

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Фото недели с 16 по 22 ноября
16 ноября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

16 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Фото недели с 23 по 29 ноября
23 ноября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

23 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Новый конкурс «Зима идёт»
25 ноября 2020, 00:05

Конкурс «Диагонали» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зима идёт».

В преддверии зимы вечера становятся длиннее, улицы города сверкают от первого снега и немножко пахнет мандаринами. Это время, чтобы потеплее одеться, помечтать и вдохновиться сменой сезона. Сделайте кадр, который лучше всего расскажет, что наступила зима.

Может это будет уютный снимок с горячим какао на подоконнике, утренний лесной пейзаж или фото уличного фонаря сквозь густой снег. Принимаем работы любых жанров — от натюрморта до пейзажа или макро.

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Фото недели с 30 ноября по 6 декабря
30 ноября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

30 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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