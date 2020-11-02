Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
2 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
2 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
9 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Конкурс «Прекрасный красный» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Диагонали».
Диагонали в композиции делают изображение динамичным и привлекают внимание зрителя. С их помощью можно выделить отдельные объекты или создать ощущение действия в кадре. Такие фотографии хочется рассматривать бесконечно: в них есть какая-то особая глубина и выразительность. Диагональ в композиции — необязательно сплошная линия. Это может быть, например, ряд из нескольких объектов.
Как построите композицию вы? Для участия в конкурсе присылайте фото, на которых можно увидеть одну или несколько диагоналей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
16 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
23 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Конкурс «Диагонали» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зима идёт».
В преддверии зимы вечера становятся длиннее, улицы города сверкают от первого снега и немножко пахнет мандаринами. Это время, чтобы потеплее одеться, помечтать и вдохновиться сменой сезона. Сделайте кадр, который лучше всего расскажет, что наступила зима.
Может это будет уютный снимок с горячим какао на подоконнике, утренний лесной пейзаж или фото уличного фонаря сквозь густой снег. Принимаем работы любых жанров — от натюрморта до пейзажа или макро.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
30 ноября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.