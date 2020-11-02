Конкурс «Прекрасный красный» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Диагонали».

Диагонали в композиции делают изображение динамичным и привлекают внимание зрителя. С их помощью можно выделить отдельные объекты или создать ощущение действия в кадре. Такие фотографии хочется рассматривать бесконечно: в них есть какая-то особая глубина и выразительность. Диагональ в композиции — необязательно сплошная линия. Это может быть, например, ряд из нескольких объектов.

Как построите композицию вы? Для участия в конкурсе присылайте фото, на которых можно увидеть одну или несколько диагоналей.