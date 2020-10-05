Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2020
Фото недели с 5 по 11 октября
5 октября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

5 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

6 комментариев
Фото недели с 12 по 18 октября
12 октября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

12 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

2 комментария
Новый конкурс «Всё о хлебе»
14 октября 2020, 00:05

Конкурс «Время туманов» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Всё о хлебе».

Представьте запах свежеиспечённого хлеба, вспомните, какой у него чудесный вкус. Эти приятные ощущения знакомы почти всем людям на планете и ассоциируются с теплом, безопасностью, домашним уютом. Мексиканская тортилья с кукурузной мукой, израильская хала из сдобного теста, итальянская фокачча с оливковым маслом — рецептов очень много. Какой вам нравится больше всего?

Присылайте фоторепортажи о том, как готовят хлеб, и натюрморты с разными его видами.

8 комментариев
Фото недели с 19 по 25 октября
19 октября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

19 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

2 комментария
Фото недели с 26 октября по 1 ноября
26 октября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

26 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

32 комментария
Новый конкурс «Прекрасный красный»
28 октября 2020, 00:05

Конкурс «Всё о хлебе» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Прекрасный красный».

Рэй Брэдбери писал, что «в октябре мир объят пламенем». Мы видим осенние краски в алом отблеске костра, малиновых тонах заката и в венке из бордовых листьев клёна. Вдохновляйтесь природой, городом, людьми. Какое настроение будет на ваших снимках?

Присылайте на конкурс свои фотографии с любыми оттенками красного. Главное, чтобы цвет в кадре был основным. Принимаем художественные работы различных жанров.

1 комментарий