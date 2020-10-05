Конкурс «Время туманов» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Всё о хлебе».

Представьте запах свежеиспечённого хлеба, вспомните, какой у него чудесный вкус. Эти приятные ощущения знакомы почти всем людям на планете и ассоциируются с теплом, безопасностью, домашним уютом. Мексиканская тортилья с кукурузной мукой, израильская хала из сдобного теста, итальянская фокачча с оливковым маслом — рецептов очень много. Какой вам нравится больше всего?

Присылайте фоторепортажи о том, как готовят хлеб, и натюрморты с разными его видами.