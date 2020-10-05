Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
5 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
5 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
12 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Конкурс «Время туманов» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Всё о хлебе».
Представьте запах свежеиспечённого хлеба, вспомните, какой у него чудесный вкус. Эти приятные ощущения знакомы почти всем людям на планете и ассоциируются с теплом, безопасностью, домашним уютом. Мексиканская тортилья с кукурузной мукой, израильская хала из сдобного теста, итальянская фокачча с оливковым маслом — рецептов очень много. Какой вам нравится больше всего?
Присылайте фоторепортажи о том, как готовят хлеб, и натюрморты с разными его видами.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
19 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии. Поздравляем победителя!
26 октября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.
Конкурс «Всё о хлебе» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Прекрасный красный».
Рэй Брэдбери писал, что «в октябре мир объят пламенем». Мы видим осенние краски в алом отблеске костра, малиновых тонах заката и в венке из бордовых листьев клёна. Вдохновляйтесь природой, городом, людьми. Какое настроение будет на ваших снимках?
Присылайте на конкурс свои фотографии с любыми оттенками красного. Главное, чтобы цвет в кадре был основным. Принимаем художественные работы различных жанров.