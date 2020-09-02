Конкурсы в Коллекциях

сентябрь 2020
Новый конкурс «Жизнь в зелёном цвете»
2 сентября 2020, 00:05

Конкурс «Сверху вниз» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Жизнь в зелёном цвете».

Зелёный — цвет природы и жизни. Вспомните подсвеченную солнцем листву деревьев, причудливый узор малахита, яркий экзотический лайм. Этот цвет можно увидеть почти везде — и каждый его оттенок создаёт разное настроение. Какое будет на вашем снимке?

Присылайте на конкурс фотографии с любыми оттенками зелёного. Покажите, как этот цвет видите вы.

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Фото недели с 7 по 13 сентября
7 сентября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

7 сентября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Фото недели с 14 по 20 сентября
14 сентября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

14 сентября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Новый конкурс «Подражая Арчимбольдо»
16 сентября 2020, 00:05

Конкурс «Жизнь в зелёном цвете» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Подражая Арчимбольдо».

Ах, как богат осенний сезон на цветы, овощи и фрукты! Давайте позволим себе шалить и фантазировать без удержу. Мы предлагаем вам вдохновиться творчеством знаменитого итальянского художника и создать необычные произведения. Вместо кисти и красок используйте овощи, фрукты, растения, посуду и столовые приборы.  Вместо холста - все, что пожелаете, от кухонного стола до осеннего разнотравья.

Присылайте на конкурс фотографии портретов и картин из предметов быта и продуктов питания. Покажите, как видит мир ваш внутренний Арчимбольдо.

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Фото недели с 21 по 27 сентября
21 сентября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

21 сентября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Фото недели с 28 сентября по 4 октября
28 сентября 2020, 00:05

Завершился очередной еженедельный конкурс фотографии.  Поздравляем победителя!

28 сентября стартует новый еженедельный конкурс. Присылайте свои свежие фотографии и голосуйте за понравившиеся работы других пользователей.

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Новый конкурс «Время туманов»
30 сентября 2020, 00:05

Конкурс «Подражая Арчимбольдо» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Время туманов».

Осень — идеальное время для туманов. В них есть особая красота и таинственность. Лёгкая вечерняя дымка на речном побережье создаёт романтическое настроение. А окутывающая лес молочная пелена приносит мистические образы из славянских мифов.

Туман даёт воображению как следует разыграться. Вспомните, как голубоватое марево окутывает любимый город, и его очертания напоминают работы Моне. А как восхитительны лучи закатного солнца, пробивающие туманную завесу. В такие моменты, кажется, забываешь, как дышать.

Вдохновляйтесь осенними туманами, ловите самые живописные, нежные и неожиданные образы. Присылайте свои работы и получайте призы.

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