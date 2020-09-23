Акция для игровых разработчиков!

Приглашаем вас принять участие в программе поддержки разработчиков браузерных игр и получить бонус на продвижение в Яндекс.Директе.



Условия участия

В программе участвуют разработчики игр, размещенных на платформе Яндекс.Игры. Cумма бонуса равна вашему месячному заработку от монетизации. Максимальный размер бонуса — 600 000 рублей за каждый месяц. Программа заканчивается 31 октября, заявки на участие принимаются по 30 сентября.



Как и когда я получу бонус?

Бонус придет в виде промокода на почту, указанную при регистрации в программе. Бонусы начисляются по итогам каждого месяца. Полные условия акции по ссылке.



Почему реклама в Директе?

Миллионы людей смогут увидеть рекламу вашей игры в поиске Яндекса и на площадках Рекламной сети, прошедших отбор. Таким образом, вы сможете привлечь больше трафика на вашу платформу и игру!



Читайте подробности на сайте.



Если у вас остались вопросы, напишите в службу поддержки, и мы ответим.



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