Дайджест от команды поддержки

Собрали подборку ваших вопросов в сообществе разработчиков Яндекс Игр и ответов на них от команды поддержки. Сохраняйте полезные рекомендации, чтобы не потерять!

✨ Где можно посмотреть календарь акций?

Расписание актуальных событий можно посмотреть по ссылке. Следующее событие уже в начале апреля!

✨ Можно загрузить игру только на русском языке?

Вы можете выбрать один язык локализации, но мы советуем переводить игры на несколько. Если выберете один, например, только русский, то игра будет отображаться только в русскоязычном каталоге. Если у игры будет несколько переводов, например, на английский или турецкий, то игра будет доступна большему количеству пользователей, и вы сможет увеличить свой доход.

✨ Можно ли удалить игру, а потом загрузить снова, чтобы она попала в новинки?

Удалить и опубликовать игру заново можно. Но в раздел «Новинки» она попадает только один раз.

✨Есть ли смысл переводить игру на турецкий?

Турецкий язык входит в тройку самых популярных языков вместе с русским и английским. Для привлечения дополнительного трафика рекомендуем переводить игру минимум на три этих языка. Такая адаптация влияет на фичеринг в каталоге.

✨Как протестировать игру в консоли?

Чтобы протестировать игру в консоли, загрузите её исходник в черновик. Далее обновите вкладку и перейдите в раздел «Исходники». В нём активируется ссылка, по которой можно протестировать игру.

✨Что нарисовать на превью игры?

Обложка должна отражать основное содержание игры. Например, если игра про космос, можно добавить на обложку созвездия и планеты. Сделайте её яркой и впечатляющей — это поможет привлечь новых пользователей.

✨Что это за черепашка и ракета появляются рядом с индикатором SDK?

Это индикатор времени запроса. Черепашка 🐢 означает, что время ожидания ответов от сервера уменьшается. А ракета 🚀 — что ограничения по ожиданию ответа не меняются и всё работает как раньше. Если кликнуть на эмодзи ракеты, то она изменится на изображение черепахи, и наоборот.

✨ Можно ли изменить имя разработчика?

Да. Для этого нужно написать на почту games-partners@yandex-team.ru с почты вашего аккаунта.

✨ Что такое «Внешние рекламные сети»?

Эта опция позволяет показывать в игре рекламу от сторонних монетизаторов. Например, от Google Adsense или MyTarget. Чтобы подключить стороннюю монетизацию, зайдите в интерфейс РСЯ и нажмите на баннер «Подключите внешние рекламные сети».

✨ Как протестировать локализацию игры?

Протестировать игру можно по ссылке в черновике. Для этого выберите нужную локализацию и нажмите на ссылку в разделе «Исходники».