История успеха в рекламе отдельных уровней

Привет! В октябре мы писали о том, что теперь вы можете бесплатно продвигать отдельные уровни игры. Мы получили много фидов и хотим поделиться с вами историей успеха.

Игра «Викторина: что это?» с помощью специального формата увеличила CTR рекламы в 6 раз по сравнению с обычным ТГО форматом, а цена клика снизилась на 19%.





Напомним, что вы тоже можете добиваться похожих результатов и привлекать больше заинтересованных игроков в ваши проекты. Мы протестировали фиды и выяснили, что конверсии часто увеличиваются вдвое по сравнению с обычной ТГО-рекламой, и еще вдвое увеличивается среднее время сессии.

Как это сделать?

1. Разбить игру на этапы-уровни, чтобы каждый уровень был доступен по диплинку (проброс уровня внутрь игры рекомендуется делать через параметр payload

2. Сделать скриншот для каждого уровня и добавить описание к этому скриншоту: что надо сделать и любую другую мотивирующую информацию.

3. Все это сформировать по гайдам в фид для РСЯ, чтобы формат строго соответствовал требованиям к фиду.

Ждем ваших фидов на games-partners@yandex-team.ru!