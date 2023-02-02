Календарь акционных событий c февраля по июль на 2023 год

Готовим акции для влюбленных и специальные предложения ко Дню видеоигр. Составили примерный календарь акционных событий Яндекс Игр на полгода, чтобы заранее знать, что и когда отмечать.

Подробнее об организации акций в играх читайте в Справке.

10–14 февраля: День Влюбленных

22 февраля–8 марта: 23+8

31 марта–2 апреля: День смеха

28 апреля–1 мая: День весны

19–24 мая: День Видеоигр

16–19 июня: Летние акции

13–16 июля: Международный день головоломки

Сохраняйте календарь и планируйте внутриигровые события!