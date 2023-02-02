Календарь акционных событий c февраля по июль на 2023 год

Готовим акции для влюбленных и специальные предложения ко Дню видеоигр. Составили примерный календарь акционных событий Яндекс Игр на полгода, чтобы заранее знать, что и когда отмечать.
Подробнее об организации акций в играх читайте в Справке.
- 10–14 февраля: День Влюбленных
- 22 февраля–8 марта: 23+8
- 31 марта–2 апреля: День смеха
- 28 апреля–1 мая: День весны
- 19–24 мая: День Видеоигр
- 16–19 июня: Летние акции
- 13–16 июля: Международный день головоломки
Сохраняйте календарь и планируйте внутриигровые события!