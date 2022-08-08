Блог Яндекс Игр

Блог Яндекс Игр

Хакатон на Яндекс играх для ТВ

Получи 100 000 рублей на развитие своей игры

Объявляем хакатон Яндекс Игр для Smart TV! Разрабатывайте игры для Яндекс ТВ до 21 августа — так, чтобы в них хотелось играть бесконечно. Три победителя получат по 100 000 рублей на продвижение.

Яндекс ТВ — платформа для Smart TV, через которую можно включить любимый фильм на Кинопоиске, поболтать с Алисой, и теперь — сыграть в любимую игру.

Адаптируйте или разработайте игру так, чтобы в нее хотелось играть через Яндекс ТВ бесконечно. Победители будут определяться по времени, на которое хочется «залипнуть» в виртуальном мире. Чем выше суммарное время в игре — тем больше шансов на победу!

Для участия публикуйтесь на платформе Игр с тегом «tvhackaton» с 11 по 21 августа.

Все участники хакатона, чьи игры будут адаптированы под ТВ, получат по 10 000 рублей на продвижение в Яндексе, а тройка победителей — по 100 000 рублей. Результаты объявим 9 сентября.

Все подробности вы можете узнать на сайте, посвященном событию: https://yandex.ru/promo/games/hackaton-tv

Ждем ваших игр!

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