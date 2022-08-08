Хакатон на Яндекс играх для ТВ

Получи 100 000 рублей на развитие своей игры

Объявляем хакатон Яндекс Игр для Smart TV! Разрабатывайте игры для Яндекс ТВ до 21 августа — так, чтобы в них хотелось играть бесконечно. Три победителя получат по 100 000 рублей на продвижение.

Яндекс ТВ — платформа для Smart TV, через которую можно включить любимый фильм на Кинопоиске, поболтать с Алисой, и теперь — сыграть в любимую игру.

Адаптируйте или разработайте игру так, чтобы в нее хотелось играть через Яндекс ТВ бесконечно. Победители будут определяться по времени, на которое хочется «залипнуть» в виртуальном мире. Чем выше суммарное время в игре — тем больше шансов на победу!

Для участия публикуйтесь на платформе Игр с тегом «tvhackaton» с 11 по 21 августа.

Все участники хакатона, чьи игры будут адаптированы под ТВ, получат по 10 000 рублей на продвижение в Яндексе, а тройка победителей — по 100 000 рублей. Результаты объявим 9 сентября.

Все подробности вы можете узнать на сайте, посвященном событию: https://yandex.ru/promo/games/hackaton-tv

Ждем ваших игр!

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