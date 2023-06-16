Новинка: фильтр метрик игры по странам!

🔹 Что изменилось?

Мы запустили новый фильтр по странам в разделе «Метрики». Теперь вы сможете получать детальную информацию о своих игроках и их активности в конкретных странах. Раньше была доступна только общая статистика, без разделения по странам.

🔹 Как это работает?

Просто перейдите в раздел «Метрики» в левом углу экрана вашей консоли разработчика. Вы увидите сводку по 10 наиболее популярным странам по количеству игроков.

🔹 Чем полезен новый фильтр?

С новым фильтром вам доступны более точные метрики поведения пользователей. Они помогут понять, с какими показателями необходимо работать в том или ином регионе, чтобы улучшить игру для определенной аудитории. Это особенно полезно, если ваша игра имеет хорошие показатели в какой-то конкретной стране. Тогда фильтр по странам подскажет вам, стоит ли сделать локализацию на местный язык.

🔹Следите за обновлениями

Некоторые метрики, например, ретеншен, пока могут быть недоступны при выборе конкретной страны.

Используйте фильтр по странам, чтобы привлекать новую аудиторию эффективнее!