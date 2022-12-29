Обновление требований к играм

Обновили требования к играм

Про адаптацию для устройств, браузерную прокрутку страниц и оптимизацию для мобильных и десктопных устройств.



Что изменили



🔹 Раздел 1.6 про адаптацию игр или WebApp к мобильным или десктопным устройствам и телевизорам. Изменили формулировку, теперь требования внутри пункта обязательны для публикации игр на выбранных платформах.



🔹 Пункт 1.6.2 про адаптацию игр для десктопных устройств. По новым правилам игровое поле на десктопе должно растягиваться по вертикали и/или горизонтали. Соотношение длинной и короткой стороны поля не должно превышать соотношение 1:2.



🔹 Пункт 1.10.2 про браузерную прокрутку страниц. Браузерный скролл недопустим, но можно реализовать собственную прокрутку контента средствами игры.



Что добавили



🔹 Раздел 1.17 про требования для получения статуса оптимизировано для мобильных и десктопных устройств. Для мобильных устройств важна отчетливая различимость элементов игры и гладкое управление независимо от размера экрана. Для десктопных устройств активное поле игры должно занимать весь экран, а управление должно быть организовано десктопными жестами.



Удалили из требований пункт 1.6.4 про корректную работу Service Worker.



Подробнее про требования читайте в Справке. Если возникнут вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки.