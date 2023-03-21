Обновляем правила, чтобы вы могли зарабатывать больше на качественных играх

Игры с красивой графикой и интересной механикой — выбор пользователей. Вместе с вами мы заинтересованы, чтобы таких игр становилось больше, число игроков в них росло, а ваш заработок на игровом контенте увеличивался.

Как и раньше, чем более качественная у вас игра и чем больший интерес она вызывает у пользователей, тем более высокие позиции она будет занимать в каталоге.

При этом теперь игры, у которых показатели — увы! — невысокие, будут сниматься с публикации. Конечно, они останутся на платформе, но получить к ним доступ можно будет только по прямой ссылке. Это коснется только тех игр, которые отвечают сразу двум условиям. За последние 100 дней:

в них играло меньше 80 уникальных пользователей;

общее время играния составило меньше 500 минут.

Обновленные правила начнут действовать только через месяц. Так что еще есть время, чтобы изучить последние тренды, и подтянуть, при необходимости, другие метрики.

Если возникнут вопросы по этим или другим требованиям к играм на платформе, обращайтесь в нашу Службу поддержки через форму или в чате.