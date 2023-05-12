Оценивайте возвращаемость игроков и тренды монетизации

Мы обновили метрики в консоли разработчика! Добавили три новых графика с возвращаемостью и обновили графики по монетизации. Рассказываем, что теперь можно найти в метриках

Возвращаемость игроков

Как долго остаются с вами пользователи и сколько из них возвращается в игру снова и снова. Сейчас оценить возвращаемость можно по трем промежуткам: 1 день, 3 дня, 2 недели.

Изучайте метрику и придумывайте новые механики удержания пользователей! Например, можно устраивать регулярные турниры или добавить элементы сторителлинга, чтобы в игру хотелось вернуться.

Так выглядят графики возвращаемости в метриках в консоли разработчика.

Тренды монетизации

Добавили тренды по категориям на графики монетизации Interstitial и Rewarded. Теперь можно сравнить, как в среднем игры в вашей категории показывают полноэкранную баннерную рекламу и рекламу за вознаграждение.

Наш Discord сервер, где можно обсуждать метрики

Если есть вопросы, комментарии и предложения, то приглашаем обсудить их прямо по ссылке: https://discord.gg/2wvfDHghkp

Подробнее про метрики в консоли разработчика читайте в Справке. Если есть вопросы к службе поддержки, то задавайте их через форму.