Продлеваем запись на хакатон Яндекс Игр для Smart TV

Заявок много, и пусть будет еще больше! Мы решили продлить сроки записи на хакатон до вторника, 16 августа, чтобы желающие успели оставить заявки.

Все участники хакатона Яндекс Игр для Smart TV получат по 10 000 рублей на продвижение в Яндексе, а тройка победителей — по 100 000 рублей.

Мы также продлим остальные сроки, включая время на модерацию. Вы сможете дорабатывать игры до 28 августа, результаты подведем 16 сентября.

Узнать подробнее условия и записаться на хакатон: https://yandex.ru/promo/games/hackaton-tv



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