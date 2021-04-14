Расширения для Яндекс.Игр от сторонних разработчиков

Сообщество разработчиков игр создали плагины с уже настроенным SDK Яндекс.Игр для популярных движков.
Для вашего удобства мы решили выкладывать расширения в нашей документации. Если вы так же хотите поделиться своими наработками, то, пожалуйста, пришлите нам через форму, а мы опубликуем ссылки на полезные материалы на этой страничке.
Construct
Быстрое подключение SDK и работа с Яндекс.Метрикой
— Репозиторий
— Плагин с инструкцией
— Контакты разработчика: Telegram
Defold
Поддержка методов SDK Яндекс.Игр и работа с рекламой
— Репозиторий
— Контакты разработчика: Telegram
Unity
Внедрение SDK Яндекс.Игр в автоматическом режиме
— Репозиторий
— Контакты разработчика: Telegram
Package интеграции Яндекс SDK
— Репозиторий
— Контакты разработчика: GitHub
GDevelop
Расширение для работы с рекламой
— Репозиторий
— Контакты разработчика: электронная почта
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