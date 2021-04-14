Расширения для Яндекс.Игр от сторонних разработчиков

Сообщество разработчиков игр создали плагины с уже настроенным SDK Яндекс.Игр для популярных движков.



Для вашего удобства мы решили выкладывать расширения в нашей документации. Если вы так же хотите поделиться своими наработками, то, пожалуйста, пришлите нам через форму, а мы опубликуем ссылки на полезные материалы на этой страничке.

Construct

Быстрое подключение SDK и работа с Яндекс.Метрикой

— Репозиторий

— Плагин с инструкцией

— Контакты разработчика: Telegram



Defold

Поддержка методов SDK Яндекс.Игр и работа с рекламой

— Репозиторий

— Контакты разработчика: Telegram



Unity

Внедрение SDK Яндекс.Игр в автоматическом режиме

— Репозиторий

— Контакты разработчика: Telegram

Package интеграции Яндекс SDK

— Репозиторий

— Контакты разработчика: GitHub



GDevelop



Расширение для работы с рекламой

— Репозиторий

— Контакты разработчика: электронная почта



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