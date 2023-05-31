Рекламная монетизация для опубликованных игр

Теперь доход за просмотры рекламы начисляется с момента выхода игры в каталог. Ниже рассказываем подробнее про обновление и делимся рекомендацией по подключению к монетизации.

Моя игра начнет приносить доход сразу после публикации?

Да, после того, как игра выходит в каталог, просмотры рекламных баннеров начинают приносить доход. Чтобы рекламные баннеры в опубликованной игре появились как можно быстрее, подключайте монетизацию в игре заранее.

Подключить монетизацию заранее — это за сколько?

Чем раньше, тем лучше. Рекомендуем подключать монетизацию до модерации и публикации игры. Чтобы это сделать, нажмите в консоли «Подключить монетизацию» и заключите договор с РСЯ. Не забудьте указать в договоре тот же логин, который зарегистрирован в консоли разработчика. Только так мы сможем подключить для вас монетизацию. Подробнее читайте в Справке.

А как тестировать рекламные баннеры до публикации?

Вы по-прежнему можете это сделать в черновике игры. При вызове рекламы будут появляться баннеры, с которыми вы сможете посмотреть, что всё работает корректно. Просмотры этих баннеров не монетизируются. При этом нормально, что вкладка «Реклама» в черновике — пустая. В ней отобразятся данные после того, как игра будет опубликована в каталоге.

В черновике игры появился рекламный баннер, но я его не вызывал. Это нормально?

Да, иногда сервис может вызывать принудительный рекламный баннер в черновике игры. Это не влияет на монетизацию и происходит в рамках технических работ.

Подробнее про новые правила монетизации рекламных баннеров читайте в Справке. Если у вас есть вопросы, пишите нашей Службе поддержки в комментарии к посту или через форму.