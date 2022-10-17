Та же поддержка, но быстрее: чат в консоли

В консоли разработчиков появился чат с командой поддержки. Пишите туда, чтобы быстро получить ответ на срочный вопрос.

Рекомендуем писать в чат с простыми вопросами. Так мы сможем оперативно вам помочь, а вы потратите меньше времени и не будете отвлекаться от работы.

Если вы понимаете, что ваш вопрос потребует проверки модерации, ревью ошибок или других действий нашей команды — обращайтесь к поддержке так, как раньше — через форму или пишите в чат Telegram.

Готовы решать ваши проблемы. Подробнее о поддержке читайте в Справке.