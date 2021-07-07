Турнир в июле на Яндекс.Играх

Мы проведём с 16 по 19 июля — турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!
Когда пройдет акция?
Дата проведения с 16 по 19 июля включительно.
Что нужно сделать?
В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.
Что представляет из себя турнир?
Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз.
Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.
Какие могут быть призы?
Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.
Об акционном разделе
Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».
Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.
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