Важные обновления в Яндекс.Диалогах

Коллеги из Яндекс.Диалогов анонсировали новые этапы премии Алисы в 2021 году и сертификацию частных разработчиков и команд. Игровые навыки в Алисе — это одна из самых популярных категорий, поэтому мы считаем, что это возможно вам будет интересно.



Начнем с премии. Осенью 2020 года обновились правила премии Алисы — призовой фонд вырос до 450 000 руб., а в январе провели первый этап конкурса в 2021 году. Вот даты следующих этапов:

Летний этап

Сбор заявок: до 26 мая.

Тестирование в каталоге пройдёт с 1 июня по 22 июня.

Объявление победителей: 25 июня.

Осенний этап

Сбор заявок: до 26 августа.

Тестирование в каталоге пройдёт с 1 сентября по 22 сентября.

Объявление победителей: 28 сентября.

Зимний этап

Сбор заявок: до 26 ноября.

Тестирование в каталоге пройдёт с 1 декабря по 22 декабря.

Объявление победителей: 28 декабря.

Правила конкурса остаются прежними. Разработчик лучшего навыка получит главный приз — 150 000 ₽. Остальной призовой фонд в размере 300 000 ₽ разделят ещё девять навыков.

Подробнее о призах и условиях конкурса читайте в блоге Диалогов.

Перейдем к сертификации. Теперь чтобы получить статус сертифицированного партнёра Яндекса, необязательно быть агентством или веб-студией — принимаются заявки ещё и от частных разработчиков и команд.

Статус сертифицированного партнёра означает, что Яндекс считает вас ценным игроком на рынке. Мы рекомендуем услуги партнёров всем, кто хочет использовать возможности Алисы для общения со своей аудиторией и других бизнес-задач. Ещё проверенные специалисты одними из первых узнают о новых возможностях сервиса и участвуют в закрытых бета-тестах.

Сертификация частных разработчиков и команд проходит в два этапа:

1) Отправка заявки. Нужно заполнить форму и дождаться, пока модераторы рассмотрят заявку.

2) Проверка навыков. Команда Диалогов попросит предоставить три навыка, которые соответствуют условиям сертификации.

Подробнее читайте в блоге Диалогов.



Если вам интересно больше узнать об Алисе и ее возможностях, подробнее читайте

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