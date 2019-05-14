Яндекс открыл для сторонних разработчиков игровую платформу Яндекс.Игры. Теперь разработчики могут размещать свои игры в каталоге на yandex.ru/games. Это позволит им получить доступ ко многомиллионной аудитории Яндекса и заработать на размещении рекламы. Сейчас монетизация проектов осуществляется по рекламной модели — в игры добавляется код Рекламной сети Яндекса.



«Мы решили поддержать экосистему, сложившуюся в игровой индустрии. Для владельцев и разработчиков браузерных игр наша платформа — это возможность завоевать новую аудиторию и получить дополнительный источник монетизации трафика. Пользователи, в свою очередь, смогут выбирать понравившиеся игры в каталоге и играть в них непосредственно в браузере — на компьютере или смартфоне», — говорит Иван Джобава, руководитель проекта Яндекс.Игры.

Яндекс встроит каталог игр в главную страницу, а также в Яндекс.Браузер и приложение Яндекс. Важное преимущество платформы — в том, что игры, в которые часто играет пользователь, доступны ему даже без интернета. Например, в них можно играть в самолёте и в других местах, где нет Wi-Fi и сотовой сети.



С помощью платформы разработчики могут самостоятельно добавлять в каталог новые игры и редактировать ранее добавленные. Перед публикацией в каталоге каждая игра обязательно проходит модерацию. Необходимо, чтобы игра была интегрирована с SDK Яндекс.Игр и соответствовала ряду критериев — например, корректно запускалась в режиме безопасного соединения (HTTPS). Также всем разработчикам рекомендуется поддерживать офлайн-режим через Service Worker.

Команда Яндекс.Игр

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