Когда вы подключаете монетизацию, для каждой игры создаётся отдельная рекламная площадка в Рекламной Сети Яндекса. Один рекламный блок добавляется автоматически, но вы также можете создать дополнительный RTB-блок и самостоятельно его настроить.

Для работы с блоками в РСЯ используется Визуальный конструктор кода — вы выбираете размер, внешний вид блока и другие параметры. Показы начнутся в течение 1–3 часов после размещения кода в игре.

Объявления для рекламных блоков подбираются с помощью алгоритмов машинного обучения. Использование алгоритмов позволяет наиболее эффективно показывать объявления и увеличивать конверсию на сайте рекламодателя. Чем выше конверсия, тем дороже клики и показы и тем выше доход от рекламной площадки.





Используйте один рекламный блок с уникальным ID только в одной игре. Если вам нужен такой же блок для другой игры, создайте ещё один с теми же настройками на соответствующей рекламной площадке. Но не забывайте, много рекламы или слишком навязчивая ее форма может не понравиться пользователям! В этом моменте нужно соблюдать компромисс между количеством рекламы и удовлетворенностью пользователя от игры.

Подробнее о том, как настроить RTB-блоки для игр, читайте в документации.

Подробнее о том, какая реклама считается навязчивой, читайте на сайте IAB Russia



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