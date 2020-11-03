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ноябрь 2020
Изменение схемы работы с player.getID() и с аватаром
3 ноября 2020, 12:30

Изменились схемы работы с player.getID () и с аватаром, которые помогают персонализировать игру. Расскажем об изменениях, чтобы вам было проще работать.

Изменение метода player.getID ()

Для персонализации игры можно использовать данные профиля пользователя на Яндексе: аватар, имя, идентификатор. Получить эти данные помогут методы объекта Player. Он возвращает постоянный уникальный идентификатор пользователя (тип: string).

Сейчас метод player.getID () устарел. Некоторое время он будет работать с предупреждением в консоли ошибок, а позже исчезнет совсем. Теперь работа будет строиться с помощью метода player.getUniqueID () — он всегда будет возвращать идентификаторы в новом формате.

Теперь, если в игре появились новые пользователи, то значения player.getID () и player.getUniqueID совпадут, а у старых игроков значения будут отличаться. Если игра самостоятельно привязывала к значению player.getID () данные игрока, то нужно произвести миграцию данных, привязав их к значению player.getUniqueID (). Мы советуем не менять ID игроков необратимо, а завести новую колонку, чтобы, если потребуется, можно было откатить данные до старых идентификаторов.

Чтобы сделать миграцию разово сразу для всех пользователей, обращайтесь в нашу службу поддержки

Подробнее о новой схеме работы метода читайте в Документации.

API для идентификации игрока во всех играх одного разработчика

Еще одно важное нововведение: теперь вы можете отправить нам идентификатор пользователя в одной из его своих игр (если пользователь разрешил передачу персональной информации) и получить идентификаторы этого же пользователя во всех остальных своих играх через API.

Пример ответа:

[
    { appID: 103915, userID: "tOpLpSh7i8QG8Voh/SuPbeS4NKTj1OxATCTKQF92H4c=" },
    { appID: 103993, userID: "bviQCIAAuVmNMP66bZzC4x+4oSFzRKpteZ/euP/Jwv4=" }
]

Подробности о настройке вы найдёте в Документации Яндекс.Игр.

Изменение метода получения аватара
Прямое получение бинарных данных аватара не доступно. Теперь, чтобы создать аватар в HTMLCanvasElement, сначала загрузите HTMLImageElement, а потом отрисуйте картинку.

Например:

 var image = new Image();
img.addEventListener('load', function() {
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var ctx = canvas.getContext('2d');
    ctx.drawImage(img, 0, 0);
}, false);
image.src = ysdkPlayer.getPhoto();

На сегодня это все изменения, будем держать вас в курсе. Если у вас остались вопросы, напишите в нашу службу поддержки.

Команда Яндекс.Игр

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Новость,Профиль игрока
«Скидки и акции» — новый раздел в Яндекс.Играх
25 ноября 2020, 16:23

В Яндекс.Играх появился новый раздел — «Скидки и акции». Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях — и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бедж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Как добавить игру в раздел «Скидки и акции»

Игру можно добавить из консоли разработчика. Выберите игру и в разделе «Промоакции» укажите подробности:

  • Название — не больше 46 знаков. Краткие и описательные названия работают лучше других. Вот примеры удачных названий: «Событие „Новогодняя ночь“», «Скидки на кристаллы 50%».
  • Описание — не больше 250 знаков. Расскажите про акцию и опишите, что игроку нужно сделать, чтобы получить бонус или скидку. Например: пройти 5-й уровень.
  • Обложка — добавьте картинку, которая иллюстрирует вашу акцию. Формат — PNG, размер — 928×540 пикселей.
  • Сроки промоакции — укажите дату и время начала и окончания акции.
  • Акция будет доступна в каталоге после прохождения модерации.

Что важно учесть

У акций есть ограничение по сроку — не больше 10 дней. Второе важное правило — акция не может повторяться подряд. Например: если с 1 по 10 января вы добавили скидку 50% на кристаллы, то с 11 по 20 января акцию с аналогичной скидкой модераторы не примут к показу. Так как есть чёткие сроки, интерес к акциям остаётся высоким и эффект «акционной слепоты» не появляется.

Как делать акции, которые работают

Старайтесь делать разные акции: в одни выходные скидки, в другие — игровые бонусы, в следующие — игровой ивент, который продлится, например, ровно 48 часов. Так у игроков будет стимул чаще заходить в игру, потому что контент обновляется и вы предлагаете новые интересные механики. При этом необязательно часто делать большие скидки. Тогда они будут восприниматься как что-то редкое и исключительное, а не как регулярное событие.

Более подробно можно прочитать в документации.
Если у вас остались вопросы, напишите в нашу службу поддержки.

Команда Яндекс.Игр

P. S. С 27 по 29 ноября на Яндекс.Играх Чёрная пятница — участвуйте, добавляйте акции и получайте показы ваших игр в новом разделе «Скидки и акции».

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Раздел "Акции"