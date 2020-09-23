Приглашаем вас принять участие в программе поддержки разработчиков браузерных игр и получить бонус на продвижение в Яндекс.Директе.
Условия участия
В программе участвуют разработчики игр, размещенных на платформе Яндекс.Игры. Cумма бонуса равна вашему месячному заработку от монетизации. Максимальный размер бонуса — 600 000 рублей за каждый месяц. Программа заканчивается 31 октября, заявки на участие принимаются по 30 сентября.
Как и когда я получу бонус?
Бонус придет в виде промокода на почту, указанную при регистрации в программе. Бонусы начисляются по итогам каждого месяца. Полные условия акции по ссылке.
Почему реклама в Директе?
Миллионы людей смогут увидеть рекламу вашей игры в поиске Яндекса и на площадках Рекламной сети, прошедших отбор. Таким образом, вы сможете привлечь больше трафика на вашу платформу и игру!
Читайте подробности на сайте.
Если у вас остались вопросы, напишите в службу поддержки, и мы ответим.
P. S. Подписывайтесь на наши каналы:
Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене
Блог разработчиков Яндекс.Игр
Сообщество разработчиков игр в Telegram
Форма обратной связи
Приглашаем вас принять участие в программе поддержки разработчиков браузерных игр и получить бонус на продвижение в Яндекс.Директе.