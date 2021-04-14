В Яндекс.Играх появился новый инструмент — лидерборд. С его помощью вы сможете не только показывать игрокам публичный рейтинг, но и «раскачаете» монетизацию.

Что это



Лидерборд — это наглядная таблица с рейтингом игроков. Пользователи смогут увидеть свой результат и сравнить его с результатами других игроков:

— участники игры видят свой рейтинг, а также 4 места выше и 5 мест ниже;

— те, кто не участвует в игре или не попал в рейтинг — видят первые 10 мест списка.

Как работает

Публичный рейтинг участников отображается в карточке-описании игры.



В дальнейшем мы планируем расширять список мест, где можно будет увидеть таблицу с рейтингом. Но уже сейчас эти данные можно встраивать в саму игру.

Чтобы использовать этот инструмент, вы можете передавать данные из уже имеющегося лидерборда внутри игры или начать использовать лидерборд Яндекс.Игр. Если вы выберете лидерборд Яндекс.Игр как основной, то вам не придётся поддерживать дополнительный сервер для ведения игровой статистики — вся информация будет храниться у нас.

Как подключить

— зайдите в консоль разработчика;

— выберите нужную игру;

— перейдите в таб «Соревновательные таблицы»;

— заполните предложенные поля.

После этого сформируется таблица в виде карточек с указанием ID игроков. Вы можете подключить несколько лидербордов для разных групп пользователей. Подробнее про методы и подключение читайте в документации.

Виды лидербордов

Лидерборды помогают увеличить возвращаемость игроков и дать больше стимула играть. Поэтому мы поддержали возможность создавать разные рейтинги.

Не каждый игрок будет готов бороться за топ-100 игроков в конкретной игре, но ему было бы интересно отслеживать личный рейтинг, рейтинг в его клане или среди игроков такого же уровня.

Например, вы можете создать один глобальный рейтинг, а другую клановый. Так игроки смогут оценить общий клановый прогресс и свой личный.

Какие бонусы

Игры, которые подключат лидерборды, получат возможность попасть в подборку каталога «Наш выбор». Мы будем отбирать лучшие игры по разным игровым метрикам: «удержание игрока», «среднее время сессии» и другим показателям.



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