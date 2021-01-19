Здравствуйте!

Мы проведём «Киберпонедельник» — распродажу с большими скидками в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 22 января по 25 января.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».



Подписывайтесь на наши каналы:

Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене

Сообщество разработчиков игр в Telegram

Форма обратной связи