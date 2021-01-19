Блог Яндекс Игр

январь 2021
Киберпонедельник на Яндекс.Играх
19 января 2021, 15:10

Здравствуйте!

Мы проведём «Киберпонедельник» — распродажу с большими скидками в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 22 января по 25 января.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

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Киберпонедельник,Акция
Итоги конкурса на новогоднюю акцию
29 января 2021, 16:16

В декабре мы анонсировали конкурс на новогоднюю акцию для Яндекс.Игр. Мы предложили разработчикам создать промоакцию в игре, которая бы действовала в период с 28 декабря по 10 января. Вы могли создать новогодний ивент с призами или сделать скидку на покупки внутри игры.

На основе внутренней аналитики мы выбрали победителей в трёх номинациях:

1. Максимальный таймспенд (суммарное время в минутах, которое пользователи провели в игре) в период проведения Акции — Море Слов;

2. Максимальный рост выручки в период проведения Акции (руб.) — СлотоТерра;

3. Максимальный относительный рост таймспенда в игре (%) в период проведения Акции — Ассоциации 🧠.

Поздравляем! Трое победителей получат по 100 тысяч рублей на Яндекс.Директ.

По нашей статистике промоакции помогают в продвижении игры. Пользователям интересно пощупать новые игры, а скидки помогают решиться на первую покупку или приобретения желанного набора. А еще игроки любят турниры — им интересно соревноваться за уникальные призы с другими людьми. 

Следующая акция для пользователей будет приурочена к 14 февралю. Присоединяйтесь и зарабатывайте больше! А Подключить скидки и специальные предложения можно в разделе «Промоакции» в консоли разработчиков.

Подписывайтесь на наши каналы:
Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене
Сообщество разработчиков игр в Telegram
Форма обратной связи

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Акция для разработчиков