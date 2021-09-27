Зачем нужны яны

Задача портальной валюты — стимулировать покупки в играх, ведь игроки будут регулярно получать немного янов бесплатно, а также открыть новые возможности для проведения акций. При этом не ухудшив конверсии в момент платежа. Для игроков будет создан специальный онбординг, который наглядно расскажет про нововведение.

Ян — это удобно

Количество шагов покупки остается прежним. Если баланса достаточно, то возврат в игру происходит быстрее, потому что нет перехода в полную форму оплаты;

Игрок может купить любое количество янов без минимальных и максимальных лимитов;

Пополнить баланс можно в шапке каталога, из профиля игрока или прямо во время покупки в игре.

Для игроков

У пользователей будет единый для всех игр баланс, который можно пополнить с помощью банковских карт.

Валюту так же можно получить бонусом при покупке фиксированного набора или в награду за активность на сервисе. За каждые семь дней игрок будет получать 10 бонусных янов. Чтобы перенести бонусы на свой аккаунт и использовать их, достаточно авторизоваться на платформе.

Для разработчиков

С этого момента все транзакции проводятся с помощью портальной валюты, поэтому для корректного отображения цен необходимо использовать метод SDK payments.getCatalog (). Благодаря ему стоимость в игре будет автоматически отображаться в янах, а не в рублях. Порядок и условия выплаты лицензионного вознаграждения разработчику в связи с введением портальной валюты не изменятся. Валюта предназначена для использования только на платформе игр Яндекса и не подлежит обратному обмену на денежные средства.



Подробную схему подключения можно посмотреть в документации.



Часто задаваемые вопросы:

1) Есть ли другие способов оплаты для пополнения янов?

Пока доступен только метод пополнения баланса через банковскую карту, которую для удобства можно привязать к Яндекс.Паспорту. В будущем планируем подключить мобильные платежи.

2) Где взять векторную иконку яна?

Векторную иконку яна можно найти в документации.

3) Что получит разработчик за продажу чего-то за Яны? В чём его профит? — Вознаграждение, как и при покупке за рубли. Яны дают нам возможность проводить различные акции, которые будут улучшать возвращаемость игроков, повышать % авторизованной аудитории и увеличивать количество платежей, благодаря бонусным янам. Для разработчика при выплате вознаграждения бонусные яны = обычным янам.

4) Какой процент от покупок будет у разработчика? — Порядок и условия выплаты лицензионного вознаграждения разработчику в связи с введением портальной валюты не изменятся. Подробности в оферте (пункт 6).



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