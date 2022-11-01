Чтобы монетизировать не только игры, но и другие сервисы, мы создали раздел «Для жизни». С его помощью создавайте и получайте доход от проектов, которые помогут выучить новый язык, организовать финансы или отредактировать фотографию. Так вы можете расширить свою аудиторию и охватить не только игроков конкретных жанров, но и других пользователей. Даже тех, кто не играет в игры.
Сейчас раздел находится в режиме бета-тестирования.
Работайте с категорией «Для жизни» так, как привыкли делать с другими разделами. Добавляйте сервисы через консоль разработчика Яндекс Игр, привлекайте больше пользователей и увеличивайте заработок с рекламы и внутриигровых покупок. Успейте использовать большой потенциал нового раздела и его популярность среди игроков.
Какие могут быть идеи для разработки?
В категории «Для жизни» будет доступен контент по самым разным темам. Например:
• Инструменты
• Работа и бизнес
• Здоровье, спорт, стиль жизни
• Образование
• Путешествия и путеводители
• Развлечения
Как успешно пройти модерацию?
Для модерации и рекламы в этой категории действуют те же правила, что и в других категориях:
1. Делайте полезный сервис для конкретных задач и широкого круга лиц. Например, проекты по редактированию файлов или получению контента.
2. Подробно опишите возможности проекта в черновике и подготовьте качественные промоматериалы.
3. Соблюдайте правила платформы, законодательство РФ и других стран.
Полное руководство по модерации читайте в Справке. Пишите в службу поддержки, если у вас возникнут вопросы по новой категории, — разберёмся в вашей проблеме и постараемся помочь.
*Разработчики приложений несут ответственность за их содержание и обработку данных пользователей в соответствии с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности.