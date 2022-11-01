Делайте тематические акции на Черную Пятницу, и получите возможность увеличить трафик в своих играх.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Черная пятница пройдет с 25 по 27 ноября включительно.

Что нужно сделать?

1. Придумайте промоакцию. Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции» в консоли разработчика. Добавьте туда название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней, так что подстройте время своей акции под Черную пятницу.

3. Дождитесь модерации события, обычно она занимает 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.

Какие бонусы можно разыгрывать?

Призы могут быть как внутриигровые, так и физические. Мы не вмешиваемся в условия проведения акций, поэтому если вы захотите разыграть материальный подарок, то сами отвечаете за его покупку и доставку.

Например, сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки. Или разыграйте мерч с логотипом игры, мягкие игрушки или технику.

Читайте в справке документацию о проведении акций, и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге. Там же мы публиковали весь акционный календарь Яндекс Игр на этот год.