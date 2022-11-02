#КурсUnity

Создаём полную версию игры — на нашем бесплатном курсе для разработчиков.

На занятиях третьего модуля курса по созданию игр на Unity спикер покажет, как анимировать персонажа, научить его собирать монетки и сделать так, чтобы персонаж менялся, когда проходит через ворота. И это не всё. Ещё поговорим о добавлении звуков и разработке финальных сцен. Вам останется только повторять за спикером.

Регистрируйтесь на курс, чтобы начать обучение с начала или с интересующей темы, если у вас достаточно опыта. И конечно, присоединяйтесь к чату, где эксперты ответят на вопросы о курсе и разработке игр на Unity в целом.