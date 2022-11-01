Блог Яндекс Игр

ноябрь 2022
Яндекс Игры | Курс по Unity. Разработка игры: первые шаги в Unity
1 ноября 2022, 17:49

#КурсUnity

Создаём полную версию игры — на нашем бесплатном курсе для разработчиков.

На занятиях третьего модуля курса по созданию игр на Unity спикер покажет, как анимировать персонажа, научить его собирать монетки и сделать так, чтобы персонаж менялся, когда проходит через ворота. И это не всё. Ещё поговорим о добавлении звуков и разработке финальных сцен. Вам останется только повторять за спикером.

Регистрируйтесь на курс, чтобы начать обучение с начала или с интересующей темы, если у вас достаточно опыта. И конечно, присоединяйтесь к чату, где эксперты ответят на вопросы о курсе и разработке игр на Unity в целом.

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Курс по Unity. Загрузка приложения на платформу Яндекс Игры. Работа с SDK
8 ноября 2022, 15:20

#КурсUnity

Зачем делать игры, если их никто не увидит? Мы тоже не знаем, поэтому посвятили четвёртый модуль курса по разработке игр загрузке приложения на Яндекс Игры.

На занятиях вы вместе со спикером создадите билд игры под WebGL, интегрируете Яндекс SDK в созданную игру и подготовите её к публикации на платформе Яндекс Игры. Но этим мы не ограничимся: покажем, как создать окно авторизации игрока, научим локализовывать игру и добавлять окно с оценкой.

Начать обучение можно в любой момент: для этого заполните короткую форму и присоединяйтесь к чату курса. В нём вас ждут Q&A-сессии с автором курса и обмен опытом с другими слушателями.

Сайт курса: https://ya.cc/t/Qzq14yvm3jNSAX

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Черная Пятница на Яндекс Играх!
11 ноября 2022, 16:34

Делайте тематические акции на Черную Пятницу, и получите возможность увеличить трафик в своих играх.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Черная пятница пройдет с 25 по 27 ноября включительно.

Что нужно сделать?

1. Придумайте промоакцию. Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции» в консоли разработчика. Добавьте туда название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней, так что подстройте время своей акции под Черную пятницу.

3. Дождитесь модерации события, обычно она занимает 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.

Какие бонусы можно разыгрывать?

Призы могут быть как внутриигровые, так и физические. Мы не вмешиваемся в условия проведения акций, поэтому если вы захотите разыграть материальный подарок, то сами отвечаете за его покупку и доставку.

Например, сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки. Или разыграйте мерч с логотипом игры, мягкие игрушки или технику.

Читайте в справке документацию о проведении акций, и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге. Там же мы публиковали весь акционный календарь Яндекс Игр на этот год.

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«Для жизни» — новая категория на Яндекс Играх
16 ноября 2022, 18:58

Чтобы монетизировать не только игры, но и другие сервисы, мы создали раздел «Для жизни». С его помощью создавайте и получайте доход от проектов, которые помогут выучить новый язык, организовать финансы или отредактировать фотографию. Так вы можете расширить свою аудиторию и охватить не только игроков конкретных жанров, но и других пользователей. Даже тех, кто не играет в игры.

Сейчас раздел находится в режиме бета-тестирования.

Работайте с категорией «Для жизни» так, как привыкли делать с другими разделами. Добавляйте сервисы через консоль разработчика Яндекс Игр, привлекайте больше пользователей и увеличивайте заработок с рекламы и внутриигровых покупок. Успейте использовать большой потенциал нового раздела и его популярность среди игроков.

Какие могут быть идеи для разработки?

В категории «Для жизни» будет доступен контент по самым разным темам. Например:

• Инструменты

• Работа и бизнес

• Здоровье, спорт, стиль жизни

• Образование

• Путешествия и путеводители

• Развлечения

Как успешно пройти модерацию?

Для модерации и рекламы в этой категории действуют те же правила, что и в других категориях:

1. Делайте полезный сервис для конкретных задач и широкого круга лиц. Например, проекты по редактированию файлов или получению контента.

2. Подробно опишите возможности проекта в черновике и подготовьте качественные промоматериалы.

3. Соблюдайте правила платформы, законодательство РФ и других стран.

Полное руководство по модерации читайте в Справке. Пишите в службу поддержки, если у вас возникнут вопросы по новой категории, — разберёмся в вашей проблеме и постараемся помочь.

*Разработчики приложений несут ответственность за их содержание и обработку данных пользователей в соответствии с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности.

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Курс по Unity. Подключение монетизации
17 ноября 2022, 13:04

#КурсUnity

Уметь разрабатывать браузерные игры приятно, но ещё приятнее на них зарабатывать.

В последнем модуле бесплатного курса по созданию игр на Unity мы рассказываем о монетизации в Яндекс Играх. Вы узнаете, как настроить внутриигровые покупки, чтобы пользователи могли пополнять запасы кристаллов, монеток и прочих ценных айтемов. А ещё познакомитесь с разными видами рекламы на платформе и их фишками.

Регистрируйтесь на курс (h), чтобы получить доступ ко всем урокам, полезным материалам и вступайте в чат разработчиков, в котором уже сформировалось профессиональное комьюнити.

Сайт курса: https://ya.cc/t/-cCiTV9m3ko9FN

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