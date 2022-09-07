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Sticky баннер — это новая и удобная замена старого формата рекламных блоков. Теперь вместо сложной настройки через код — быстрое подключение и мгновенное начало работы.
Sticky баннер представляет собой рекламное объявление в игре, положение которого вы можете настроить через консоль разработчика. Подключите sticky баннеры как на десктопе, так и в мобильной версии, и управляйте их расположением на экране пользователя. Например, поставьте баннер внизу экрана, чтобы он не загораживал основной геймплей.
Призываем вас переходить с RTB блоков на sticky баннеры!
О чем нужно помнить при подключении sticky баннеров
До подключения баннеров оцените все риски. Помните, что баннер по умолчанию занимает часть экрана. Если рекламы будет слишком много и она будет мешать игре, то игроки могут начать уходить. Внедряйте баннеры аккуратно, адаптируя механику игры под дополнительный рекламный блок.
Как подключить и отключить эту функцию? Как пользователь может отключить рекламу?
Вы должны быть зарегистрированы в рекламной сети Яндекса, чтобы начать пользоваться функцией. Это обязательно, если хотите монетизировать приложение через баннерную рекламу.
Важно, что все галочки для подключения баннеров должны быть проставлены в черновике игры. Все просто: создали черновик — поставили галочки в соответствующих полях.
Что мне сделать, если я ни разу не работал с монетизацией?
Посмотреть наш видеокурс для разработчиков, во втором уроке мы рассказали, как подключить рекламную монетизацию и как ее правильно настроить.
Как будем обновлять функцию дальше
В будущем у sticky баннеров появятся новые фишки. В Sticky баннеры от платформы добавится рекламный блок с альтернативной рекламной сетью для показа на международную аудиторию, добавим возможность адаптировать баннеры под размеры экрана и не показывать их новым пользователям.
Но уже сейчас sticky баннеры — это удобный и простой механизм. От быстрой монетизации вас отделяет пара галочек в консоли разработчика.
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Sticky banners are a great new replacement for how ad blocks used to be formatted. Instead of writing complex configuration code, you can connect quickly and get started right away.
Sticky banners are in-game ads positioned however you configure them in the developer console. Connect sticky banners in the desktop or mobile version, managing where theyʼre located on the userʼs screen. For example, you can stick a banner at the bottom of the screen so it doesnʼt get in the way of the main gameplay.
We strongly recommend switching over to sticky banners from RTB blocks!
Some things to remember when connecting sticky banners
Think through all the risks first. Banners take up part of the screen by default. If there are enough ads that players are distracted from the game, theyʼll start to leave. Implement banners carefully, adapting the game mechanics to the additional ad block.
How do I enable and disable the feature? How can users disable ads?
You have to be registered with the Yandex Advertising Network to get started. This is mandatory if you want to monetize your app with banner ads.
All the boxes for connecting banners should checked for the game draft. Itʼs simple: once you have a draft, check the boxes.
What should I do if Iʼve never monetized?
Watch our video course for developers. In the second lesson, we talk about how to enable and set up ad monetization.
What to expect from us going forward
Weʼre going to be adding new features for sticky banners. Ad blocks with an alternative advertising network will be added to sticky banners so you can work with an international audience, and weʼre going to let you adapt banners to screen size and keep them away from new users.
But sticky banners are simple and easy even now. A couple of checks in the developer console, and you have your quick monetization.
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