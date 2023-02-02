Готовим акции для влюбленных и специальные предложения ко Дню видеоигр. Составили примерный календарь акционных событий Яндекс Игр на полгода, чтобы заранее знать, что и когда отмечать.
Рома, разработчик игры Слова из слов, заработал в декабре 552 тысячи рублей с реферальной программой. Мы с ним поговорили и узнали, как разработчику повысить доход и продвинуть игры.
Разбираемся в особенностях поведения игроков с исследованием от LoopMe про поведенческие привычки.
Готовьте тематические события к акции 23+8, чтобы получить еще больше трафика.
Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».
Акция 23+8 пройдёт с 22 февраля по 8 марта включительно.
Что нужно сделать?
1. Придумайте промоакцию
Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.
2. Создайте событие в разделе «Промоакции»
Через консоль разработчика добавьте название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней.
3. Дождитесь модерации события
Обычно она занимает от 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.
Какие бонусы можно разыгрывать?
Призы могут быть только внутриигровыми. Сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.
Читайте в Справке документацию о проведении акций и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге.
Внимательно читайте требования
Изучите требования к играм и проверьте проект на соответствие каждому пункту. Несоблюдение даже одного может стать причиной отказа. Например, нельзя добавлять обязательную регистрацию или авторизацию на сторонних сервисах для запуска игры. А платежи внутри приложения должны проходить только через SDK Яндекс Игр.
Раздел шесть — рекомендации. Они не обязательные, но сделают приложение удобнее для пользователя и в перспективе — популярнее. Например, добавьте функцию отключения звука и возможность поставить на паузу.
Читать большие документы — задача не из приятных. Но это сэкономит время в будущем, ведь игра с большей вероятностью пройдёт модерацию с первого раза.
Проверьте всё перед отправкой на модерацию
Часто к модераторам приходят игры без предварительной проверки, из-за этого приходится долго ждать ответа.
Не нужно тратить время на просмотр всей игры каждый раз, но перепроверьте обновляемые элементы. Всё просто: изменили, проверили по требованиям, отправили на модерацию. Так не придётся проходить один и тот же этап несколько раз.
Лучше один раз спросить
Если возникли вопросы, задайте их команде поддержки:
- напишите в чат и призовите @YandexGamesSupport
- заполните форму
- напишите в чате поддержки в консоли разработчика
Команда модерации поделилась историей
Разработчик переносил проект на Яндекс Игры, но не проверил детально требования. Пришлось его развернуть и указать на невыполненные пункты. Тот сверился с ними, исправил недочёты и в следующий раз прошел модерацию. При этом, если бы прошел проверку с первого раза, то и доход с игры начал бы идти на несколько дней раньше.
Придерживайтесь этих советов и проходите модерацию быстрее, возможно даже с первого раза 👌