Блог Яндекс Игр

февраль 2023
Календарь акционных событий c февраля по июль на 2023 год
2 февраля 2023, 15:40

Готовим акции для влюбленных и специальные предложения ко Дню видеоигр. Составили примерный календарь акционных событий Яндекс Игр на полгода, чтобы заранее знать, что и когда отмечать.

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Заработал более полумиллиона с реферальной программой Яндекс Игр
8 февраля 2023, 13:30

Рома, разработчик игры Слова из слов, заработал в декабре 552 тысячи рублей с реферальной программой. Мы с ним поговорили и узнали, как разработчику повысить доход и продвинуть игры.

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Как использовать игровые привычки пользователей, чтобы увеличить аудиторию 
10 февраля 2023, 13:05

Разбираемся в особенностях поведения игроков с исследованием от LoopMe про поведенческие привычки.

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Так приятно дарить подарки
14 февраля 2023, 14:05

Готовьте тематические события к акции 23+8, чтобы получить еще больше трафика.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Акция 23+8 пройдёт с 22 февраля по 8 марта включительно.

Что нужно сделать?

1. Придумайте промоакцию
Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции»
Через консоль разработчика добавьте название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней.

3. Дождитесь модерации события
Обычно она занимает от 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.

Какие бонусы можно разыгрывать?

Призы могут быть только внутриигровыми. Сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Читайте в Справке документацию о проведении акций и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге.

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3 совета от команды модерации, которые помогут быстрее пройти проверку
17 февраля 2023, 14:30

Внимательно читайте требования

Изучите требования к играм и проверьте проект на соответствие каждому пункту. Несоблюдение даже одного может стать причиной отказа. Например, нельзя добавлять обязательную регистрацию или авторизацию на сторонних сервисах для запуска игры. А платежи внутри приложения должны проходить только через SDK Яндекс Игр.

Раздел шесть — рекомендации. Они не обязательные, но сделают приложение удобнее для пользователя и в перспективе — популярнее. Например, добавьте функцию отключения звука и возможность поставить на паузу.

Читать большие документы — задача не из приятных. Но это сэкономит время в будущем, ведь игра с большей вероятностью пройдёт модерацию с первого раза.

Проверьте всё перед отправкой на модерацию

Часто к модераторам приходят игры без предварительной проверки, из-за этого приходится долго ждать ответа.

Не нужно тратить время на просмотр всей игры каждый раз, но перепроверьте обновляемые элементы. Всё просто: изменили, проверили по требованиям, отправили на модерацию. Так не придётся проходить один и тот же этап несколько раз.

Лучше один раз спросить

Если возникли вопросы, задайте их команде поддержки:

Команда модерации поделилась историей

Разработчик переносил проект на Яндекс Игры, но не проверил детально требования. Пришлось его развернуть и указать на невыполненные пункты. Тот сверился с ними, исправил недочёты и в следующий раз прошел модерацию. При этом, если бы прошел проверку с первого раза, то и доход с игры начал бы идти на несколько дней раньше.

Придерживайтесь этих советов и проходите модерацию быстрее, возможно даже с первого раза 👌

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