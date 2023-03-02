Рядом с индикатором включения SDK (цветная точка внизу экрана) будет отображаться эмодзи ракеты. Индикатор поможет проверить работу игры, если запросы из неё не доходят до SDK. Это упростит тестирование.
И что сделать, чтобы продвинуть свои игры? Разбираемся в особенностях поведения пользователей вместе с исследованием от Newzoo.
Яндекс Игры сотрудничают с партнёрами, которые размещают каталог на своих сайтах. Это позволяет разработчикам зарабатывать на рекламе ещё больше, поскольку трафик в играх увеличивается. Партнерами становятся авторитетные медиа и платформы, поэтому размещение каталога — безопасно. Например, Спорт-экспресс — один из наших партнёров.
RTB-баннеры устаревают, а при неправильном расположении ещё и раздражают пользователей. Используйте вместо них sticky-баннеры. Они не перегораживают геймплей, поэтому не отвлекают игроков. Кроме этого, sticky-баннер уже сейчас может приносить до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер.
Баннер теперь ещё и справа! Добавили sticky-баннер справа для игр с альбомной ориентацией на мобильных устройствах. Теперь вы можете выбирать тот тип размещения, который подходит геймплею вашей игры.
Настроить размещение удобно через консоль разработчика: в блоке Sticky баннеры настройте отображение баннеров для мобильных устройств и компьютеров.
Sticky-баннер уже сейчас приносит разработчикам до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер. А если раньше вы не использовали sticky, то, по внутренним исследованиям, доход может вырасти от 30% до 350% в зависимости от игры.
Если у вас есть вопросы, то пишите в чат разработчиков или в Службу поддержки.
Советы, которым хочется следовать. Команда монетизации дает студиям и разработчикам рекомендации, которые увеличивают доход, количество игроков, время играния. Делимся тремя кейсами, которые вы можете повторить.
✅ Добавили локализацию и категорию — увеличили аудиторию в 2,5 раза
Команда монетизации рекомендовала разработчику популярной карточной игры добавить вторую категорию (настольные игры помимо карточных) и перевести игру на английский язык.
За неделю после внесения рекомендаций количество игроков, по внутренним данным, выросло в 2,5 раза, а доход с приложения — в 3,75 раз.
✅ Оптимизировали количество рекламы — увеличили доход на 24%
Крупной студии разработки головоломок рекомендовали сбалансировать количество rewarded video. Гипотеза была в том, что из-за количества непрерывно доступных роликов пользователи быстро теряли интерес и уходили. Посоветовали распределили просмотры так, чтобы награда в рекламе помогала играть и задерживала пользователей.
В результате, время игроков в приложении увеличилось на 14%, а доход разработчика — на 24%.
✅ Поэкспериментировать с механикой
Разработчику гиперказуальной игры команда монетизации рекомендовала добавить механику ежедневного бонуса, которая мотивирует пользователя возвращаться снова и снова. А также завести рекламные фиды. Команда работает над изменениями прямо сейчас — результатами поделимся позже!
📌 Улучшайте свои игры. Начните с простого:
▫️ добавьте локализацию на английский, турецкий и испанский — это самые востребованные языки;
▫️ используйте sticky-баннеры, которые не раздражают пользователей и увеличивают доход от рекламы;
▫️ экспериментируйте! Добавляйте новые уровни и механики.
Команда монетизации анализирует игры и маркетинговые метрики, и на их основе дает разработчикам рекомендации по увеличению рекламного дохода, DAU и retention. Если хотите получить рекомендацию от команды, пишите сюда: games-partners@yandex-team.ru
Игры с красивой графикой и интересной механикой — выбор пользователей. Вместе с вами мы заинтересованы, чтобы таких игр становилось больше, число игроков в них росло, а ваш заработок на игровом контенте увеличивался.
Как и раньше, чем более качественная у вас игра и чем больший интерес она вызывает у пользователей, тем более высокие позиции она будет занимать в каталоге.
При этом теперь игры, у которых показатели — увы! — невысокие, будут сниматься с публикации. Конечно, они останутся на платформе, но получить к ним доступ можно будет только по прямой ссылке. Это коснется только тех игр, которые отвечают сразу двум условиям. За последние 100 дней:
- в них играло меньше 80 уникальных пользователей;
- общее время играния составило меньше 500 минут.
Обновленные правила начнут действовать только через месяц. Так что еще есть время, чтобы изучить последние тренды, и подтянуть, при необходимости, другие метрики.
Если возникнут вопросы по этим или другим требованиям к играм на платформе, обращайтесь в нашу Службу поддержки через форму или в чате.
Чтобы попасть в каталог Яндекс Игры, все проекты обязательно проходят модерацию. Вместе с командой модераторов рассказываем, как устроен этот процесс и как его можно ускорить.
Модератор-проверяющий
Главная задача модераторов — проверить, соответствует ли игра требованиям Яндекс Игр: например, для запуска и использования не требуется регистрация на сторонних сервисах, а все платежи проводятся только через SDK Яндекс Игр.
Если всё хорошо и приложение соответствует обязательным критериям, модерация пройдена — игра появляется на платформе. Если нет, модератор проверяющий превращается в информирующего.
Модератор информирующий
Если в ходе проверки модераторы заметили ошибку, то сообщают разработчику, по возможности прикладывая скриншоты или видеозапись для иллюстрации. А также указывают, в каком именно пункте требований выявили несоответствие, чтобы разработчик мог быстро исправить ситуацию.
А что дальше?
Модератор обнаружил ошибку и несоответствие требованиям и передал информацию разработчику — приложение отправляется на доработку. Выявить проблему, найти причину и устранить её, провести основное тестирование игры и исправить её — задачи на стороне разработчика. Создатель приложения, как никто другой, знает, как именно оно работает и что могло спровоцировать ошибку.
Модерация не вмешивается в процесс разработки и не описывает детально тест-кейсы, а лишь указывает на моменты, которые требуют доработки.
Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите команде поддержки:
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Собрали подборку ваших вопросов в сообществе разработчиков Яндекс Игр и ответов на них от команды поддержки. Сохраняйте полезные рекомендации, чтобы не потерять!