Блог Яндекс Игр

март 2023
Добавляем индикатор времени ожидания запроса от сервера 
2 марта 2023, 12:10

Рядом с индикатором включения SDK (цветная точка внизу экрана) будет отображаться эмодзи ракеты. Индикатор поможет проверить работу игры, если запросы из неё не доходят до SDK. Это упростит тестирование. 

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Особенности поколений: как люди разного возраста играют в онлайне и офлайне
3 марта 2023, 14:45

И что сделать, чтобы продвинуть свои игры? Разбираемся в особенностях поведения пользователей вместе с исследованием от Newzoo.

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Новое требование к играм, с которым вы сможете зарабатывать на рекламе ещё больше
7 марта 2023, 17:00

Яндекс Игры сотрудничают с партнёрами, которые размещают каталог на своих сайтах. Это позволяет разработчикам зарабатывать на рекламе ещё больше, поскольку трафик в играх увеличивается. Партнерами становятся авторитетные медиа и платформы, поэтому размещение каталога — безопасно. Например, Спорт-экспресс — один из наших партнёров. 

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Оптимизируем размещение рекламы. От кастомных RTB на sticky-баннеры
13 марта 2023, 16:25

RTB-баннеры устаревают, а при неправильном расположении ещё и раздражают пользователей. Используйте вместо них sticky-баннеры. Они не перегораживают геймплей, поэтому не отвлекают игроков. Кроме этого, sticky-баннер уже сейчас может приносить до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер.

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Новое правило по модерации, чтобы проходить проверку быстрее
14 марта 2023, 14:05

Часто время проверки увеличивается из-за того, что в модерацию снова и снова приходят неисправленные игры. В результате разработчики, которые следуют правилам, ждут проверки дольше.

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Новое расположение sticky-баннера для ещё большего дохода
16 марта 2023, 13:00

Баннер теперь ещё и справа! Добавили sticky-баннер справа для игр с альбомной ориентацией на мобильных устройствах. Теперь вы можете выбирать тот тип размещения, который подходит геймплею вашей игры. 

Настроить размещение удобно через консоль разработчика: в блоке Sticky баннеры настройте отображение баннеров для мобильных устройств и компьютеров.

Sticky-баннер уже сейчас приносит разработчикам до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер. А если раньше вы не использовали sticky, то, по внутренним исследованиям, доход может вырасти от 30% до 350% в зависимости от игры.

Если у вас есть вопросы, то пишите в чат разработчиков или в Службу поддержки.

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Сделать за неделю: увеличить количество пользователей в 2,5 раза, а доход от игры более чем в 3 раза 
20 марта 2023, 17:00

Советы, которым хочется следовать. Команда монетизации дает студиям и разработчикам рекомендации, которые увеличивают доход, количество игроков, время играния. Делимся тремя кейсами, которые вы можете повторить.

✅ Добавили локализацию и категорию — увеличили аудиторию в 2,5 раза

Команда монетизации рекомендовала разработчику популярной карточной игры добавить вторую категорию (настольные игры помимо карточных) и перевести игру на английский язык.

За неделю после внесения рекомендаций количество игроков, по внутренним данным, выросло в 2,5 раза, а доход с приложения — в 3,75 раз.

✅ Оптимизировали количество рекламы — увеличили доход на 24%

Крупной студии разработки головоломок рекомендовали сбалансировать количество rewarded video. Гипотеза была в том, что из-за количества непрерывно доступных роликов пользователи быстро теряли интерес и уходили. Посоветовали распределили просмотры так, чтобы награда в рекламе помогала играть и задерживала пользователей. 

В результате, время игроков в приложении увеличилось на 14%, а доход разработчика — на 24%. 

✅ Поэкспериментировать с механикой 

Разработчику гиперказуальной игры команда монетизации рекомендовала добавить механику ежедневного бонуса, которая мотивирует пользователя возвращаться снова и снова. А также завести рекламные фиды. Команда работает над изменениями прямо сейчас — результатами поделимся позже!

📌 Улучшайте свои игры. Начните с простого:

▫️ добавьте локализацию на английский, турецкий и испанский — это самые востребованные языки;

▫️ используйте sticky-баннеры, которые не раздражают пользователей и увеличивают доход от рекламы;

▫️ экспериментируйте! Добавляйте новые уровни и механики.

Команда монетизации анализирует игры и маркетинговые метрики, и на их основе дает разработчикам рекомендации по увеличению рекламного дохода, DAU и retention. Если хотите получить рекомендацию от команды, пишите сюда: games-partners@yandex-team.ru

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Обновляем правила, чтобы вы могли зарабатывать больше на качественных играх
21 марта 2023, 14:00

Игры с красивой графикой и интересной механикой — выбор пользователей. Вместе с вами мы заинтересованы, чтобы таких игр становилось больше, число игроков в них росло, а ваш заработок на игровом контенте увеличивался.

Как и раньше, чем более качественная у вас игра и чем больший интерес она вызывает у пользователей, тем более высокие позиции она будет занимать в каталоге.

При этом теперь игры, у которых показатели — увы! — невысокие, будут сниматься с публикации. Конечно, они останутся на платформе, но получить к ним доступ можно будет только по прямой ссылке. Это коснется только тех игр, которые отвечают сразу двум условиям. За последние 100 дней:

  • в них играло меньше 80 уникальных пользователей;
  • общее время играния составило меньше 500 минут.

Обновленные правила начнут действовать только через месяц. Так что еще есть время, чтобы изучить последние тренды, и подтянуть, при необходимости, другие метрики.

Если возникнут вопросы по этим или другим требованиям к играм на платформе, обращайтесь в нашу Службу поддержки через форму или в чате.

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Шутки-шутками, но акция на День смеха уже совсем скоро
22 марта 2023, 17:00

Игра с тематическим событием попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Акция на День смеха пройдёт с 31 марта по 2 апреля включительно.

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Кто такие модераторы?
23 марта 2023, 14:35

Чтобы попасть в каталог Яндекс Игры, все проекты обязательно проходят модерацию. Вместе с командой модераторов рассказываем, как устроен этот процесс и как его можно ускорить.

Модератор-проверяющий

Главная задача модераторов — проверить, соответствует ли игра требованиям Яндекс Игр: например, для запуска и использования не требуется регистрация на сторонних сервисах, а все платежи проводятся только через SDK Яндекс Игр.

Если всё хорошо и приложение соответствует обязательным критериям, модерация пройдена — игра появляется на платформе. Если нет, модератор проверяющий превращается в информирующего.

Модератор информирующий

Если в ходе проверки модераторы заметили ошибку, то сообщают разработчику, по возможности прикладывая скриншоты или видеозапись для иллюстрации. А также указывают, в каком именно пункте требований выявили несоответствие, чтобы разработчик мог быстро исправить ситуацию.

А что дальше?

Модератор обнаружил ошибку и несоответствие требованиям и передал информацию разработчику — приложение отправляется на доработку. Выявить проблему, найти причину и устранить её, провести основное тестирование игры и исправить её — задачи на стороне разработчика. Создатель приложения, как никто другой, знает, как именно оно работает и что могло спровоцировать ошибку.

Модерация не вмешивается в процесс разработки и не описывает детально тест-кейсы, а лишь указывает на моменты, которые требуют доработки.

Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите команде поддержки:

🔔 в чате, если призвать @YandexGamesSupport

🔔 заполнив форму 

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Дайджест от команды поддержки
31 марта 2023, 16:00

Собрали подборку ваших вопросов в сообществе разработчиков Яндекс Игр и ответов на них от команды поддержки. Сохраняйте полезные рекомендации, чтобы не потерять!

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