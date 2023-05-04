Три повода адаптировать игру для Яндекс ТВ, если вы ещё этого не сделали.

🔹Игры на ТВ постоянно развиваются

В метриках в консоли разработчика теперь можно смотреть срез пользователей по ТВ: сколько игроков подключается через эту платформу, как долго они играют, сколько внутриигровых покупок совершают и многое другое. Новый срез добавили к уже имеющимся разделениям на мобильные и десктопные устройства.

Срез по ТВ будет доступен только для игр, которые адаптированы для ТВ. А чтобы это сделать, игра должна соответствовать требованиям: поддерживать управление и навигацию через кнопки ТВ-пульта и занимать всю площадь экрана.

🔹Игры на ТВ интересны пользователям

Это отличный способ разнообразить вечеринку с друзьями, семейный праздник или вечер после работы. Собрали для вас жанры, которые особенно любят пользователи на ТВ:

игры для компании

гонки

фермы

карточные и настольные игры

стратегии

головоломки и бродилки

квесты и игры по поиску предметов

игры для развития детей

Сохраняйте список, чтобы не потерять!

🔹Игры на ТВ теперь можно тестировать

Свои новинки для Яндекс Игр теперь можно протестировать прямо на телевизоре. Это значит, что адаптировать игры под платформу стало ещё удобнее! Чтобы получить доступ:

Зайдите в приложение Яндекс Игр на телевизоре. С помощью стрелок выберите игру в левом верхнем углу. Неважно, какая это игра. Главное, чтобы фокус был на самой левой верхней плашке. Нажмите специальную комбинацию кнопок со стрелками: четыре раза ←↑. После этого появится поле: введите туда ID черновика игры, которую необходимо протестировать. ID игры смотрите в консоли разработчика. Готово! Можете тестировать игру на вашем ТВ.

Подробнее про игры на ТВ читайте в Справке. Если возникли вопросы, связывайтесь с нашей Службой поддержки или пишите свой вопрос в чате Телеграм-канала для разработчиков!