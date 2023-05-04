Блог Яндекс Игр

май 2023
Дайджест от команды поддержки
4 мая 2023, 12:00

Про количество лидербордов, локализацию игры без слов и курсы Яндекса про создание игр. Читайте и сохраняйте!

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Чем мы планируем заниматься 24 мая? Вот этим: 🎮
10 мая 2023, 13:00

Потому что отмечаем День видеоигр! А чтобы отмечать было веселее, анонсируем тематическое акционное событие на платформе с 19 по 24 мая включительно.

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Оценивайте возвращаемость игроков и тренды монетизации
12 мая 2023, 12:00

Мы обновили метрики в консоли разработчика! Добавили три новых графика с возвращаемостью и обновили графики по монетизации. Рассказываем, что теперь можно найти в метриках 

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Кросс-платформенные игроки чаще совершают покупки в играх
18 мая 2023, 15:00

И проводят в них больше времени! К таким результатам пришли в Newzoo, а мы делимся самым интересным из исследования

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Дайджест от команды поддержки
19 мая 2023, 17:00

Как показывать рекламу в игре без уровней, где искать инструкции по подключению SDK и зачем нужно поле «комментарий разработчика» в консоли. 

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Портируйте игры на ТВ и привлекайте ещё больше пользователей
31 мая 2023, 12:00

Три повода адаптировать игру для Яндекс ТВ, если вы ещё этого не сделали.

🔹Игры на ТВ постоянно развиваются

В метриках в консоли разработчика теперь можно смотреть срез пользователей по ТВ: сколько игроков подключается через эту платформу, как долго они играют, сколько внутриигровых покупок совершают и многое другое. Новый срез добавили к уже имеющимся разделениям на мобильные и десктопные устройства.   

Срез по ТВ будет доступен только для игр, которые адаптированы для ТВ. А чтобы это сделать, игра должна соответствовать требованиям: поддерживать управление и навигацию через кнопки ТВ-пульта и занимать всю площадь экрана. 

🔹Игры на ТВ интересны пользователям

Это отличный способ разнообразить вечеринку с друзьями, семейный праздник или вечер после работы. Собрали для вас жанры, которые особенно любят пользователи на ТВ:

  • игры для компании
  • гонки
  • фермы
  • карточные и настольные игры
  • стратегии
  • головоломки и бродилки
  • квесты и игры по поиску предметов
  • игры для развития детей

Сохраняйте список, чтобы не потерять!  

🔹Игры на ТВ теперь можно тестировать

Свои новинки для Яндекс Игр теперь можно протестировать прямо на телевизоре. Это значит, что адаптировать игры под платформу стало ещё удобнее! Чтобы получить доступ:

  1. Зайдите в приложение Яндекс Игр на телевизоре.
  2. С помощью стрелок выберите игру в левом верхнем углу. Неважно, какая это игра. Главное, чтобы фокус был на самой левой верхней плашке.
  3. Нажмите специальную комбинацию кнопок со стрелками: четыре раза ←↑.
  4. После этого появится поле: введите туда ID черновика игры, которую необходимо протестировать. ID игры смотрите в консоли разработчика.
  5. Готово! Можете тестировать игру на вашем ТВ.

Подробнее про игры на ТВ читайте в Справке. Если возникли вопросы, связывайтесь с нашей Службой поддержки или пишите свой вопрос в чате Телеграм-канала для разработчиков!

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