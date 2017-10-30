Блог Почты

Блог Почты

Новые возможности поиска по письмам

Теперь вы можете уточнить, что именно хотите найти, прямо в поисковой строке. Если вы ищете письма только от отправителя, укажите условие «от:». Например, «от: Василий». Добавьте условия, чтобы получить максимально точный результат:
«от:Василий с-вложениями:да кому:Мария Петровна копия:бухгалтерия до-даты: 10.06.16 текст:квартальный отчёт».


Хочется найти все письма по одному проекту? Комбинируйте условия, чтобы найти больше писем с нужными параметрами: «Квартальный отчёт от:Василий».


Для поиска можно использовать и английский вариант написания полей. Например,  «Квартальный отчёт from:Василий».
Возможность задать точные условия поиска появилась благодаря поддержке языка запросов. Подробнее о том, как им воспользоваться, читайте в Помощи.

42 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
MAIL TO
30 октября 2017, 15:30
Уважаемый Яндекс, а когда появится возможность сортировки писем?
Тимофей, служба поддержки
31 октября 2017, 19:13
Добрый день! 


Поиск позволяет отсортировать письма по разным параметрам. Пожалуйста, уточните, какую именно сортировку Вам не удаётся выполнить силами поиска? Может быть я смогу что-нибудь подсказать? 
Андрей
30 октября 2017, 15:42
Добрый день. А по вашему, пользователи должны выучить все операторы с-даты: с-вложениями: И ИЛИ () и т.д. и оперативно ими пользоваться при поиске? Может вы сможете очеловечить расширенный поиск?


А так очень круто, может сильно помочь при поиске древнего письма.
avmaksimov
31 октября 2017, 12:13
Андрей,
только хотел написать, а вы опередили). Конечно. Возьмите всё самое лучшее с аутлука! Он глючный, поэтому сижу на TB. Тоже глючный, но менее.


У вашей веб-почты задел больше. Но поиск ужасный. Отлично, что Яндекс наконец-то взялся за поиск, но явно нужны кнопки. Шутка ли: чтобы найти непрочитанные письма в папке надо сделать 3-4 неинтуитивных клика! Не говоря о том, что поиск по умолчанию ищет во всех папках, включая удаленные, притом смешивает всё вместе.


Для личной почты очень даже подходит, но не для работы(((.
Тимофей, служба поддержки
31 октября 2017, 19:37
Добрый вечер! 


Передал Ваши пожелания о кнопках команде. Вместе с Вами буду надеяться, что в будущем такой функционал появится!  


Что касается поиска непрочитанных писем в папке — тут всё просто: нужно лишь нажать на число непрочитанных писем справа от названия папки. 


Попробуйте, пожалуйста! 

avmaksimov
31 октября 2017, 12:13
Ожидаем кнопок для быстрого набора фильтра, как в MS Outlook.
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2017, 19:08
Добрый вечер! 


Такие кнопки есть уже сейчас. Кликните по поисковой строке, чтобы развернуть её, и нажмите кнопку справа от крестика. Вы увидите возможности расширенного поиска. Подробнее можно узнать здесь: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/mail-search.html#extended-search . 
Стас Серов
10 ноября 2017, 09:41
Добрый день! Планируются ли у вас для почты (в вебе, мобильном приложении) введение каких-то новых функций, возможностей, интерфейсы, изменений в дизайне (например, как в Яндекс.Музыке)? А то тихо стало по новостям с фронта Яндекс.Почты:) Спасибо за ответ!
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:31
Добрый вечер! 


Мы всегда работаем над улучшением Почты :) Следите за новостями, обязательно порадуем Вас! 
avmaksimov
13 ноября 2017, 16:33
Пожелание: просмотр сразу нескольких почтовых ящиков. На работе надо, чтобы музыка, например, была личная, а почта - корпоративная). Приходится использовать два профиля, что неудобно.
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:41
Добрый вечер!


Спасибо, передал предложение команде! 
Александр Литюк
15 ноября 2017, 17:15
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо
Александр Литюк
15 ноября 2017, 17:10
Все шорошо
matrix.lth
22 ноября 2017, 17:46
как сделать так чтобы, письма отправленные через smtp сохранялись? не смог найти данного варианта проблемы в хэлпе поэтому пишу здесь...
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 17:54
Добрый вечер! 


Подскажите, пожалуйста, Вы отправляете письма с помощью почтовой программы? 
Bakli
26 декабря 2017, 04:35
matrix.lth,
я писал им в поддержку. Они сказали, что это почтовые клиенты сторонние кривые.
kolyn-nv
24 ноября 2017, 00:49
Здравствуйте. Назрела такая проблема, надо прикрепить два или более файлов с яндекс диска. Возможно только по одному. а если там куча папок,это такой гемор искать. Так же с яндекс диска,нельзя выбрать два и более файла на отправку,только по одному. Бесит уже) а если надо отправить 5 файлов? пять писем по очереди отправлять?) Помогите, может я туплю.
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 18:00
Добрый вечер! 


Да, файлы можно выбирать с Диска только по одному, но прикрепить к письму их можно несколько. После выбора файла просто заново воспользуйтесь кнопкой в виде Диска для добавления нового файла в то же письмо. Попробуйте, пожалуйста! 
kolyn-nv
28 ноября 2017, 18:15
Тимофей, служба поддержки,
 Да, я знаю что можно много прикрепить, но это очень не удобно если на диске многоуровневая система папок. Приходится каждый раз выискивать нужную папку+выискивать ,допустим, пять фоток из ста, а если файлы вначале списка и в конце? приходится кучу времени тратить на поиск нужных файлов.. Было бы гораздо проще если можно было открыть один раз папку и там выбрать 2 и более файлов.
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 19:00
Понимаю Вас, передал предложение о такой возможности команде. Спасибо за идею! 
karina
24 ноября 2017, 21:47
Здравствуйте, Тимофей. Ticket#17110114330736469 Проблема уже как месяц не решается. Почта не  активироваться. Мне в службе поддержке пишут одни роботы.
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 19:02
Добрый вечер! 


По нашим данным сейчас всё должно быть в порядке. Проверьте, пожалуйста! 
Шамиль
3 декабря 2017, 00:09
Здравствуйте, хотел бы уточнить, почта для домена (pdd.yandex.ru) нормально работает с Украиной или есть какие-нибудь трудности?
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 14:03
Добрый день! 


Уточните, пожалуйста, каких именно трудностей Вы опасаетесь, и я подскажу Вам, могут ли они возникнуть. 
Шамиль
5 декабря 2017, 10:19
Тимофей, служба поддержки,


1. у меня есть сайт, который раньше был подключен к почте для домена (pdd.yandex.ru), если создам там почту 34434@mojseul.ru и дам ее человеку с Украины, он с ней сможет работать без торов? 
2. И еще хотел уточнить, этот же сайт,  если там же дополнительно подключить днс от яндекс, в этом случае будет блокироваться в Украине или нет?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2017, 16:10
Добрый день! 


Уточнил у коллег из поддержки Почты для домена. Гарантий в том, что доступ не будет заблокирован, нет. Чтобы решить этот вопрос, рекомендуем использовать Яндекс.Браузер — он решает вопросы блокировки. 
Шамиль
5 декабря 2017, 18:59
Тимофей, служба поддержки,
жаль конечно, за ответ спасибо
coth
4 декабря 2017, 09:29
Из-за динамически подгружаемой рекламы сайт стал очень сильно тормозить. Каждая страница открывается по несколько секунд. А когда пытаешься кликнуть на первое письмо открывается реклама, которая в итоге загружается под мышкой сдвигая всё остальное.
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2017, 16:00
Добрый день! 


О проблеме знаем, наши специалисты занимаются её решением. Пока могу предложить отключить рекламу в настройках ящика. Для этого в прочих параметрах https://mail.yandex.ru/?#setup/other снимите галочку «Показывать рекламу» и сохраните изменения. Поможет ли это? 
coth
5 декабря 2017, 21:09
Тимофей, служба поддержки,
да, так намного быстрее, но всё-равно полагивает.
Тимофей, служба поддержки
6 декабря 2017, 11:29
Добрый день! 


В таком случае рекомендую отключить ещё и расширения, например, блокировщики. Они могут мешать корректной загрузке страницы, из-за чего возникают торможения. 
Kohov.vasiliy
10 декабря 2017, 08:06
Хорошо спасибо вам большое за информацию
daniskashapov
10 декабря 2017, 21:03
 От Лиды
Евгений
9 февраля 2018, 15:44
Добрый день. Почему не работает поиск писем в почте или ищет только за последние несколько дней, хотя промежуток стоит за год. На вопросы  тех поддержка пишет что скоро ответим, но не отвечает
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 18:15
Добрый вечер! 


Над проблемой с поиском писем мы работаем. Чтобы в Вашем ящике починилось быстрее, Вы можете написать нам напрямую через форму на странице https://yandex.ru/support/mail/web/letter/mail-search.html . Её можно найти, нажав кнопку «Обратная связь» под статьёй. 
Евгений
9 февраля 2018, 18:49
Тимофей, служба поддержки,
Я уже ранее направлял, не помогло, проблема не решается, хоть бы сказали какие примерно сроки устранения. Главному поисковику позор, что поиск не работает. 
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:22
Добрый вечер! 


Проверьте, пожалуйста, работает ли поиск теперь? 
Скит
7 марта 2018, 18:28
Благодарим. Мечтал об этом с тех пор как поиск превратился в умную строку. Может, у меня плохо получается формулировать запрос, но письма, о которых я хорошо помню, как-то трудно ищутся по очевидным ключевым словам. Новая функция поможет, надеюсь.
Скит
7 марта 2018, 18:32
Просмотрел подробнее. То что надо!
Спасибо, что есть русский дубляж поисковых полей.

(Уточню: умная строка выдаёт много лишнего.)
Обновлено 7 марта 2018, 18:35
intravert1983
28 апреля 2018, 11:07
Здравствуйте! Вот например: Жму "Написать письмо" - "прикрепить файлы из диска", открывается всплывающее окно "Мой диск" со списком папок.А теперь вопрос: а возможно ли добавить в это окно строку поиска по названиям файлов?Очень бы хотелось, ибо структура папок весьма обширная и многоуровневая, и пробираться сквозь дебри подпапок до нужного файла не всегда удобно, особенно, когда точно знаешь название этого файла, и было бы гораздо удобнее найти его именно по названию, а не по пути к нему.А если нужно добавить 2 и более файла то операцию повторного прокликивания через все подпапки нужно будет повторять, что долго, и не очень удобно!Почему из окна выбора файла за один раз нельзя добавить несколько файлов? (даже если они лежат "рядом" в одной папке/подпапке). Ведь это было бы вполне логично!Мое мнение, что эта часть интерфейса нуждается в серьезной доработке!С уважением к Вашему труду!
Обновлено 28 апреля 2018, 11:08
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:25
Здравствуйте! Большое спасибо за подробное описание неудобства. Мы согласны, что в этом месте можно ещё развивать сервис. Команде сервиса Ваш отзыв отправил, коллеги смотрят!
nadejdapastuxova
31 августа, 07:06
pastukhova.nadezh@yandex.ru