Сегодня, 3 сентября 2009 года, мы включили нео-интерфейс всем пользователям Яндекс.Почты. Нетрудно предвидеть самые популярные реакции на это событие. Поэтому отвечаем заранее :)

В. Ой, у меня все изменилось! О. Да, и не только у вас. Так выглядит новая Яндекс.Почта. Надеемся, она вам понравится. Посмотрите, в вашем ящике появилось письмо с рассказом о возможностях нео-почты.

В. Можно ли вернуть как было? О. Можно. В настройках вы можете выбрать тот интерфейс, который вам больше нравится. Но мы рекомендуем попробовать нео, чтобы взвесить все его преимущества. К тому же с сегодняшнего дня классический интерфейс не будет обновляться.

В. Я хочу, чтобы почта умела ... О. Расскажите, чего вам не хватает в новой Почте, мы обязательно подумаем над вашим предложением.