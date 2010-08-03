август 2010
3 августа 2010, 16:02
Но часто бывает и так, что просто хочется почитать что-нибудь интересное, а где найти подходящий ресурс — непонятно. Не так давно мы рассказывали вам о Каталоге подписок, в котором мы собрали интересные и качественные потоки на самые разные темы.
Сегодня у нас ещё одна хорошая новость: для тех из вас, кто уже пользуется Подписками, мы научились составлять рекомендации. На основе данных о том, что вы уже читаете, мы подберём ещё несколько таких потоков, которые, скорее всего, вас заинтересуют.
Если у нас получилось составить для вас рекомендации, вы увидите папку «Рекомендуем почитать» под списком своих потоков.
В этой папке вы сможете посмотреть свежие сообщения в рекомендуемых потоках и тут же подписаться, если они действительно покажутся интересными.
Кстати, новостями принято делиться.
Именно поэтому мы добавили в Подписки возможность поделиться любым сообщением из потока. Вы можете быстро опубликовать понравившуюся ссылку в своём блоге или, например, в социальной сети.
Подписки запомнят, куда вы отправили ссылку, и в следующий раз можно будет сделать то же самое всего в один клик.