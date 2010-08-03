Блог Почты

август 2010
Подписки: выбирайте, читайте, делитесь
3 августа 2010, 16:02
Как известно, Подписки — это сервис, позволяющий читать интересные вам новости прямо в Почте. Получается, что не нужно каждый день ходить по десяткам сайтов и блогов, чтобы узнать, не появилось ли там чего нового.

Но часто бывает и так, что просто хочется почитать что-нибудь интересное, а где найти подходящий ресурс — непонятно. Не так давно мы рассказывали вам о Каталоге подписок, в котором мы собрали интересные и качественные потоки на самые разные темы.

Сегодня у нас ещё одна хорошая новость: для тех из вас, кто уже пользуется Подписками, мы научились составлять рекомендации. На основе данных о том, что вы уже читаете, мы подберём ещё несколько таких потоков, которые, скорее всего, вас заинтересуют.

Если у нас получилось составить для вас рекомендации, вы увидите папку «Рекомендуем почитать» под списком своих потоков.

В этой папке вы сможете посмотреть свежие сообщения в рекомендуемых потоках и тут же подписаться, если они действительно покажутся интересными.


Кстати, новостями принято делиться.

Именно поэтому мы добавили в Подписки возможность поделиться любым сообщением из потока. Вы можете быстро опубликовать понравившуюся ссылку в своём блоге или, например, в социальной сети.

Подписки запомнят, куда вы отправили ссылку, и в следующий раз можно будет сделать то же самое всего в один клик.
67 комментариев
Подписки