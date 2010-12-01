Однажды у нас появилась идея — слепить Почту из пластилина. Разумеется, можно было сделать просто: поставить иллюстраторам задачу нарисовать всё от начала и до конца. Но мы решили, что по-честному будет и интересней, и правильней. Вот, как это было: На создание темы ушло 20 коробок пластилина.



Включить новую тему вы можете, перейдя по ссылке http://mail.yandex.ru/neo2/#setup.



А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?