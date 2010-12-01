Блог Почты

декабрь 2010
Рассылки в Почте для домена
1 декабря 2010, 14:36
В Почте для домена появилась возможность создавать рассылки.

Вы можете включить в рассылку любое количество почтовых ящиков, созданных в вашем домене. Письмо, отправленное на рассылку, будет доставлено в каждый из этих ящиков.

Чтобы создать рассылку, перейдите на страницу «Мои домены» (если подключено несколько доменов, выберите нужный из списка). Справа вы увидите блок «Списки рассылок» — здесь будут отображаться все созданные вами рассылки, а также количество включенных в них адресов.

Количество рассылок (как и количество почтовых ящиков на домене) не ограничено. Напомним, что по умолчанию в одном домене можно завести до 1000 почтовых адресов. Если вам нужно больше — просто напишите нам.
70 комментариев
Почта для домена
Яндекс.Почта 2010: Подписки
3 декабря 2010, 14:51

Подписки в новом облике с сегодняшнего дня можно найти на соответствующей вкладке в вашей Почте.




Что изменилось?


Мы поработали над тем, чтобы читать Подписки было удобнее. Увеличено пространство области чтения, сообщения стали чётче отделены друг от друга, выбранный поток ярче выделен в меню слева. Кроме того, выбранная в настройках тема оформления распространяется и на Подписки.
В общем, смотрите сами.

 


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Почта 2010,Подписки
Яндекс.Почта 2010: обновления
3 декабря 2010, 16:57
В новом интерфейсе Почты появилась функция, о которой просили многие: возможность создавать вложенные папки. Сделать это можно на странице настройки папок и меток.



Также добавлена полезная и знакомая многим возможность скачивать вложения, не открывая письмо (прямо со страницы списка писем).



Кроме того, с приходом нового письма теперь изменяется заголовок окна. Если вы привыкли постоянно держать открытой вкладку с Почтой, новые письма пропустить будет сложно :)





122 комментария
Вложения,Почта 2010
Новые темы оформления и журнал посещений
10 декабря 2010, 13:33
Новая тема оформления «Столицы» пригодится любознательным — она не только приятна глазу, но и содержит интересную информацию о городах-столицах всего мира.



Ещё одна тема оформления — «Заметная» — пригодится всем, кому комфортней работать с большими шрифтами.

Также в новой почте добавлен журнал посещений. Что это такое, вы уже знаете.
34 комментария
Темы оформления,Почта 2010,Безопасность
Пластилиновая Почта: как это было
23 декабря 2010, 13:26

Однажды у нас появилась идея — слепить Почту из пластилина. Разумеется, можно было сделать просто: поставить иллюстраторам задачу нарисовать всё от начала и до конца. Но мы решили, что по-честному будет и интересней, и правильней. Вот, как это было: На создание темы ушло 20 коробок пластилина.

Включить новую тему вы можете, перейдя по ссылке http://mail.yandex.ru/neo2/#setup.

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

983 комментария
Темы оформления,Почта 2010
Я.Онлайн с поддержкой Почты для домена
23 декабря 2010, 15:31
Представляем вам бета-версию Я.Онлайна, с поддержкой Почты для домена:

  • можно авторизоваться в программе с использованием любого ящика и его пароля (а почтовый ящик Яндекса добавить в качестве дополнительного);
  • можно добавлять проверку писем в таком ящике в качестве дополнительного («Сборщик почты» при этом не создается);
  • можно добавить такой jabber-аккаунт как дополнительную учётную запись (но история переписки будет храниться привязанной к основной учётной записи!)
  • для уведомлений о новой почте в этом ящике нарисовали отдельную иконку. 

И ещё несколько графических улучшений.
70 комментариев
Я.Онлайн,Почта для домена
Итоги года - 2010
30 декабря 2010, 14:55
Дорогие друзья! Скоро Новый год, а значит, по сложившейся традиции, пора подводить итоги года уходящего. Давайте вспомним самые заметные события, которые мы пережили вместе с вами в 2010 году.

В уходящем году Яндекc.Почте исполнилось 10 лет.

Была запущена персональная спамооборона.

В почте заработали Подписки.

Расширялся и улучшался функционал просмотра документов.

Появилась возможность скачивать приложенные файлы прямо из списка писем.

Научились определять события в письмах.

Завели журнал посещений.

Открыли собственный DNS-хостинг.

И самое главное: в июле мы анонсировали Новую Почту, а вместе с ней новый поиск и чат

Разумеется, это далеко не все хорошее, что было сделано в этом году. Спасибо, что вы с нами. Впереди нас ждёт ещё много интересного.

Команда Яндекс.Почты поздравляет вас с наступающими праздниками и желает вам здоровья, счастья и улыбок.
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! ©
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Итоги года