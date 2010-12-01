Вы можете включить в рассылку любое количество почтовых ящиков, созданных в вашем домене. Письмо, отправленное на рассылку, будет доставлено в каждый из этих ящиков.
Чтобы создать рассылку, перейдите на страницу «Мои домены» (если подключено несколько доменов, выберите нужный из списка). Справа вы увидите блок «Списки рассылок» — здесь будут отображаться все созданные вами рассылки, а также количество включенных в них адресов.
Количество рассылок (как и количество почтовых ящиков на домене) не ограничено. Напомним, что по умолчанию в одном домене можно завести до 1000 почтовых адресов. Если вам нужно больше — просто напишите нам.
Подписки в новом облике с сегодняшнего дня можно найти на соответствующей вкладке в вашей Почте.
Что изменилось?
Мы поработали над тем, чтобы читать Подписки было удобнее. Увеличено пространство области чтения, сообщения стали чётче отделены друг от друга, выбранный поток ярче выделен в меню слева. Кроме того, выбранная в настройках тема оформления распространяется и на Подписки.
В общем, смотрите сами.
Также добавлена полезная и знакомая многим возможность скачивать вложения, не открывая письмо (прямо со страницы списка писем).
Кроме того, с приходом нового письма теперь изменяется заголовок окна. Если вы привыкли постоянно держать открытой вкладку с Почтой, новые письма пропустить будет сложно :)
Ещё одна тема оформления — «Заметная» — пригодится всем, кому комфортней работать с большими шрифтами.
Также в новой почте добавлен журнал посещений. Что это такое, вы уже знаете.
Однажды у нас появилась идея — слепить Почту из пластилина. Разумеется, можно было сделать просто: поставить иллюстраторам задачу нарисовать всё от начала и до конца. Но мы решили, что по-честному будет и интересней, и правильней. Вот, как это было:
На создание темы ушло 20 коробок пластилина.
Включить новую тему вы можете, перейдя по ссылке http://mail.yandex.ru/neo2/#setup.
А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?
- можно авторизоваться в программе с использованием любого ящика и его пароля (а почтовый ящик Яндекса добавить в качестве дополнительного);
- можно добавлять проверку писем в таком ящике в качестве дополнительного («Сборщик почты» при этом не создается);
- можно добавить такой jabber-аккаунт как дополнительную учётную запись (но история переписки будет храниться привязанной к основной учётной записи!)
- для уведомлений о новой почте в этом ящике нарисовали отдельную иконку.
И ещё несколько графических улучшений.
В уходящем году Яндекc.Почте исполнилось 10 лет.
Была запущена персональная спамооборона.
В почте заработали Подписки.
Расширялся и улучшался функционал просмотра документов.
Появилась возможность скачивать приложенные файлы прямо из списка писем.
Научились определять события в письмах.
Завели журнал посещений.
Открыли собственный DNS-хостинг.
И самое главное: в июле мы анонсировали Новую Почту, а вместе с ней новый поиск и чат.
Разумеется, это далеко не все хорошее, что было сделано в этом году. Спасибо, что вы с нами. Впереди нас ждёт ещё много интересного.
Команда Яндекс.Почты поздравляет вас с наступающими праздниками и желает вам здоровья, счастья и улыбок.
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! ©